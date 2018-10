Confira o resumo semanal de ‘O Tempo Não Para’

Segunda-feira (29/10)

Dom Sabino e Augustina comunicam a separação para a família. Elmo convence Damásia a retomar o trabalho no restaurante. Waleska não consegue contar a Samuca sobre a gravidez. Agustina se desespera ao descobrir que as filhas fugiram por causa da separação. Damásia é bem recebida pela equipe de cozinheiros do restaurante. Dom Sabino aceita Belém como sua advogada para tratar do divórcio. Barão e Emílio se enfrentam.

Terça-feira (30/10)

Samuca e Elmo observam Marocas e as gêmeas no carro de Emílio. Florêncio conta a Barão que viu Paulina beijando Cecílio. Teófilo fica tenso quando Barão aponta erros em suas contas. Zelda percebe que Betina precisa de ajuda e convoca Helen. Betina aceita ser internada. Dom Sabino e Gabiru se hospedam na pensão de Coronela, que também recebe Igor e Zelda. Dom Sabino deixa Agustina emocionada ao abrir mão de sua fortuna em prol da ex-esposa e da família. Barão avisa a Cecílio para ficar longe de Paulina. Dom Sabino recebe uma notificação para reconhecimento de paternidade. Coronela procura Samuca para avisar que Waleska está grávida.

Quarta-feira (31/10)

Samuca promete a Coronela que assumirá sua responsabilidade na gravidez de Waleska. Marocas conclui que a pasta que poderia inocentar Dom Sabino foi roubada por Emílio. Mariacarla oferece um emprego a Eliseu. Waleska confessa a Samuca que tem dúvidas sobre a paternidade de seu bebê. Miss Celine recomenda que Marocas fale com Dom Sabino sobre a chantagem que está sofrendo de Emílio. As gêmeas ficam felizes ao saber que Cecílio é seu irmão. Marocas procura Samuca e os dois se beijam.

Quinta-feira (01/11)

Dom Sabino afirma a Carmen que a ama. Amadeu demonstra interesse por Agustina.. Marino se decepciona ao saber que Carmen está com Dom Sabino. Cesária aceita o convite de Agustina para morar na mansão. Washington descobre que Emílio guardou documentos na casa de Mariacarla e avisa para Florêncio. Emílio e Mariacarla observam Barão e seus capangas entrando no prédio para roubar os documentos e chamam a polícia. Marocas vê Samuca entrando na pensão com Waleska.

Sexta-feira (02/11)

Samuca fica arrasado quando Marocas afirma que ele deve ficar com Waleska para cuidar do filho. Mariacarla liga para Pedro Parede para dizer que seu prédio está sendo assaltado. Barão tira a máscara e se revela para Eliseu, que está refém do filho. Barão decide soltar Eliseu. Paulina convence Barão a se entregar. Teófilo ajuda Florêncio a destruir provas contra Barão. Eliseu conta a Paulina que Barão é seu pai. Dom Sabino flagra Agustina com Amadeu. Marocas diz a Miss Celine que se casará com Emílio para proteger Dom Sabino.

Sábado (03/11)

Samuca se surpreende com a mudança de Betina. Dom Sabino discute com Amadeu ao flagrá-lo com Agustina. Barão se espanta quando a delegada lhe mostra documentos que comprovam suas atividades ilícitas. Zelda rouba dinheiro de Teófilo. Samuca afirma a Marocas que a ama. Mariacarla avisa a Eliseu que ele foi demitido. Dom Sabino aceita o convite de Carmen para morar com ela. Betina se oferece para cuidar da Fundação Vita. Teófilo se desespera ao saber que Coronela mandou incendiar os colchões infestados por percevejos. Igor descobre que Betina está fingindo seu novo comportamento. Emílio exige que Marocas deixe a Samvita.