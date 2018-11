Confira o resumo semanal de ‘O Sétimo Guardião’

Segunda-feira (26/11)

Gabriel revela a Luz e Sóstenes quem o enterrou vivo. Sampaio pede que Robério facilite sua entrada na casa de Egídio. Luz procura por Sampaio na pousada de Ondina. Um forte vento atinge Serro Azul. Ypiranga termina a obra no casarão. Judith avisa a Egídio sobre a reunião dos guardiães. Gabriel sonha com Valentina. Luz e Gabriel se beijam. Lourdes Maria presta atenção à conversa de Luz e Elisa. Valentina se enfurece ao saber que Laura antecipou sua ida a Serro Azul e decide viajar o mais rápido possível.

Terça-feira (27/11)

Laura chega a Serro Azul. Sóstenes pede que Gabriel converse com a ex-noiva antes de se relacionar com Luz. Os guardiães se reúnem na prefeitura e Egídio diz a Aranha para examinar Gabriel. Valentina chega a Serro Azul. Robério avisa a Sampaio sobre a chegada de Laura à cidade. Valentina se instala em sua nova casa. León observa o sobrado. Laura e Gabriel se encontram no orelhódromo. Gabriel impede que Aranha o examine. Valentina humilha Eurico e Marilda.

Quarta-feira (28/11)

Eurico enfrenta Valentina, e Marilda se surpreende. Gabriel conta para Luz e Sóstenes a conversa que teve com Laura. Neide se impressiona com a comida feita por Firmina. Robério dopa Judith. Adamastor questiona Ondina sobre o caso entre Stefânia e João Inácio. Judith dorme profundamente e Robério entrega suas chaves para Sampaio entrar na casa de Egídio. Sampaio chega à porta da fonte e León o aguarda do outro lado. Valentina e Egídio se reencontram.

Quinta-feira (29/11)

Valentina revela a Egídio que Gabriel é seu filho, e Sampaio ouve a conversa. Gabriel e Luz se amam. Afrodite esconde de Nicolau o quimono de Diana. Rita de Cássia fica interessada na filmagem feita por Leonardo. Sampaio abre a porta para Valentina, que entra na gruta da fonte. Egídio se desespera com a invasão e sofre um acidente. León ataca Valentina. Lourdes Maria beija Júnior. Marilda teme que a passagem secreta para a fonte não exista mais. Luz encontra León machucado. Judith encontra o corpo de Egídio e se desespera. Gabriel afirma a Sóstenes que se casará com Luz. Olavo chega a Serro Azul. Os guardiães avisam a Eurico da morte de Egídio. Louise se surpreende ao olhar para Valentina pela manhã. Valentina descobre o segredo da fonte.

Sexta-feira (30/11)

Sampaio chega à casa de Valentina e Louise se espanta. Luz estranha o comportamento de Sóstenes com Gabriel. Feliciano anuncia a morte de Egídio. León volta para casa e mergulha na fonte. Valentina finge emoção na frente de Marilda. Olavo revela que Gabriel é filho de Egídio, e Marilda conta a Eurico. Geandro conta a Gabriel que ele é filho de Egídio. Valentina consegue entrar na porta que leva até a fonte. Gabriel chega ao velório de Egídio com Geandro. Antes de ir embora, Valentina faz um teste para comprovar o poder da fonte. Sampaio se aproxima de Sóstenes. Valentina vê Gabriel.

Sábado (01/12)

Todos comentam a presença de Valentina no velório de Egídio. Gabriel apresenta Luz a Valentina. Os guardiães tentam coagir Sampaio, mas Valentina o ajuda. Valentina se alia a Laura contra Luz. Feliciano deixa a chave da porta da entrada da fonte com Judith. Marilda decide ir à casa de Valentina procurar o local de sua passagem secreta para a fonte. Os guardiães discutem o futuro de Gabriel. Leonardo sente falta de sua câmera. Valentina mostra a Marilda o vídeo em que ela foi flagrada, e a primeira-dama fica horrorizada.