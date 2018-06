Confira o resumo semanal de ‘Malhação’

Segunda-feira (04/06)

Jade afirma que fará Tito esquecer de Flora e beija o menino. Alex diz a Maria Alice que Gabriela está preocupada com Pérola e fará um jantar para a menina. Bia faz insinuações sobre a forma física de Pérola. Pérola confessa a Alex que está confusa com seus sentimentos e reações. Tito afirma a Jade que não conseguirá ficar com ela. Gabriela conforta Pérola, que chora. Getúlio e Isadora armam para não pagar a conta do restaurante. Rafael surpreende Márcio promovendo uma festa em seu apartamento. Pérola passa mal e Gabriela questiona a menina.

Terça-feira (05/06)

Pérola disfarça seu mal-estar para Gabriela. Flora sonha com Tito, e Alex aconselha a irmã a conversar com o rapaz. Rafael impõe limites a Márcio. Marcelo descobre que a cozinheira da cantina do colégio pediu demissão. Jade faz insinuações sobre Tito na escola e os meninos vibram com o amigo. Gabriela e Brigitte reforçam sua desconfiança sobre a possível gravidez de Pérola. Gabriela e Rafael são indicados a um prêmio na área da Educação. Maria Alice se incomoda por Pérola ter dormido na casa de Alex. Alex comenta com Hugo que Maria Alice não quer dormir com ele. Flora lamenta com Úrsula ter perdido sua chance com Tito. Rosália sofre com sua busca por emprego. Brigitte alerta Rosália sobre a vaga na cantina do Sapiência. Tito se surpreende com o afastamento de Flora. Pérola faz um teste de gravidez e mostra a Gabriela.

Quarta-feira (06/06)

Gabriela garante a Rosália que a ajudará a conseguir a vaga na cantina da escola. Garoto aconselha Tito a ter sua primeira noite de amor com alguém que ele ame. Bia conta a Pérola que Ana Cruz quer conhecê-la. Tito se declara para Flora. Kavaco e Amanda torcem para que Verena seja selecionada para os Jogos Olímpicos. Tito e Flora selam seu namoro. Gabriela desconfia do estado de Pérola. Rosália consegue o emprego no colégio e Maria Alice vibra. Pérola conhece Ana, Meg e Lu na academia. Ana diz a Pérola que ela está acima do peso. Gabriela descobre que seu pai não está bem de saúde. Pérola decide fazer jejum para aparecer nos vídeos de Ana.

Quinta-feira (07/06)

Ana e Bia incentivam Pérola a emagrecer. Brigitte aconselha Gabriela a se aproximar de seus pais. Rafael descobre que Márcio saiu com sua motocicleta e pede ajuda a Vinícius. Tito revela a Jade que está namorando Flora. Estela e Roberto vão à casa de Gabriela e Paulo. Rosália e Maria Alice se preocupam com a falta de alimentação de Pérola. Isadora e Getúlio tentam encontrar uma forma de ganhar dinheiro para não precisar trabalhar. Roberto comenta com Gabriela que encontrou cartas antigas endereçadas a ela. Em segredo com Roberto, Paulo pede para ficar com as cartas de Gabriela. Pérola sofre para manter seu jejum. Gabriela comenta com Marcelo sua preocupação com Pérola. Márcio volta para casa e provoca Rafael. Paulo esconde as cartas de Gabriela no Le Kebek.

Sexta-feira (08/06)

Talíssia e Maria Alice desconfiam do comportamento de Pérola durante as aulas. Rafael chama Márcio para uma conversa. Paulo confessa a Marli seu medo de entregar as cartas a Gabriela. Rosália faz sucesso na cantina da escola. Maria Alice comenta com Úrsula sobre o comportamento de Pérola em relação à alimentação. Jade comenta com Michael que está preocupada com Pérola. Jade e Gabriela observam Pérola com Bia e Ana na academia. Pérola se irrita com Gabriela e é hostil com a professora. Ana e Bia propõem um desafio para Pérola. Kavaco começa a se exercitar com a ajuda de Hugo. Gabriela comenta com Rafael sobre o caso de Pérola. Úrsula conclui com Maria Alice que Pérola pode sofrer de transtorno alimentar.