Confira o resumo semanal de ‘Malhação’

Segunda-feira 04/02

Márcio e Bárbara conversam com Flora sobre as atitudes de Gabriela e Paulo. Érico anuncia aos amigos que a turma venceu a promoção para assistir ao show do Gutuber. Vinícius insiste para que Rafael não venda o terreno da ONG para Tarcísio. Álvaro tem uma ideia para armar contra Solange e todos aprovam. Gabriela e Paulo conversam sobre o comportamento de Flora. Solange tem um surto de coceira no corpo. Márcio segue seu plano de reconquistar Pérola. Solange acusa os alunos bolsistas de terem armado contra ela, mas Hugo, Jade, Bárbara e Álvaro reclamam a autoria do plano. Pérola admira Márcio e o beija. Solange coloca bebida alcoólica no copo de mate de Rafael, que desfalece.

Terça-feira 05/02

Solange arma uma cena para fingir que dormiu com Rafael. Pérola e Márcio retomam sua paixão. A turma se prepara para ir ao show do Gutuber. Gabriela confronta Solange, e Rafael não entende o que a supervisora está fazendo em sua casa. Luís convida Flora para uma rave, e convence a menina a fugir do castigo aplicado por Gabriela. Rafael e Gabriela expulsam Solange e afirmam que não acreditam nela. Marcelo comunica a Gabriela e Brigitte que o Conselho do Sapiência acatou as denúncias contra Solange. Todos comemoram a volta do casal Márcio e Pérola. Osvaldo, pai de Hugo, se insinua para Solange. Érico, Talíssia e Michael descobrem que Gutuber é o menino que, no passado, tentou assaltar a ONG de Rafael.

Quarta-feira 06/02

Leandro, Verena e Maria Alice aguardam ansiosos para falar com Gutuber sobre a ONG. Solange interrompe Rafael no momento em que ele iria assinar a venda do terreno para Tarcísio. Solange volta atrás na suspensão de Hugo, e Osvaldo a convida para jantar. Flora desconfia do estado de Luís, mas decide arriscar e ir para a festa. Álvaro e Santiago pedem ajuda a Osvaldo para se livrarem da suspensão. Pérola e Márcio se preparam para uma noite juntos. Solange tenta se aproximar de Tarcísio, mas Osvaldo os interrompe. Érico consegue chamar a atenção de Gutuber, e explica ao artista a situação da ONG de Rafael. Gutuber anuncia que reverterá a renda de sua turnê para a ONG. Pérola recupera sua memória. Gabriela se desespera com a ausência de Flora. Flora é atropelada por Luís, que dirigia embriagado.

Quinta-feira 07/02

Bárbara e Luís se desesperam e tentam chamar ajuda para Flora. Gabriela afirma a Paulo e Alex que acredita que algo aconteceu com Flora. Solange dorme com Tarcísio, mas lamenta sua solidão. Hugo despista Osvaldo e convence o pai a desistir de Solange. Érico e os amigos levam Gutuber ao encontro de Rafael, e os dois se emocionam. Gutuber anuncia que será o financiador da ONG Percurso, e todos comemoram. Dandara lamenta que Pérola não se lembre da pessoa que explodiu uma bomba no banheiro da escola. Gabriela fica transtornada ao descobrir o estado de Flora, e todos vão para o hospital. Os médicos anunciam que Flora precisa de uma transfusão de sangue. Dandara confronta Solange. Com o apoio de Paulo, Gabriela revela a Rafael que ele é pai de Flora.

Sexta-feira 08/02

Gabriela implora para que Rafael doe sangue para Flora. Leonor pede que Marcelo não ceda às provocações de Solange. Bárbara sofre com o estado de Flora e pede perdão a Gabriela. Solange aborda Leonor sobre possíveis mudanças em sua carga horária no Sapiência. Flora entra em cirurgia. Gabriela agradece a Rafael, que decide deixar o hospital. Alex estranha a movimentação de Rafael. Rosália confidencia a Maria Alice e Pérola que pensa em abrir sua própria empresa. Leandro questiona Bárbara sobre Luís. Márcio e Alex comentam sobre o comportamento de Rafael. Fabiana se revolta com os colegas. Ao lado de Paulo, Gabriela revela a Alex e Márcio que os gêmeos são filhos de Rafael.