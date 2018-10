Confira o resumo semanal de ‘Espelho da Vida’

Segunda-feira (29/10)

Alain se surpreende com um desenho que Cris faz de Danilo. Isabel acredita que Alain ainda a ama, e fala para Lenita que usará Mariane para afastar Cris. Josi comenta com Mariane que percebeu o interesse de Isabel por Alain. Mariane arma para conseguir o papel de Julia. Cris leva Ana e Flávio à casa de Julia. Ana fica aflita com a guardiã da casa de Julia. Isabel fala mal de Cris para Américo. Hugo não revela a Pat o dia em que Mauro César chegará a Rosa Branca. Margot conversa com Vicente mentalmente, e Priscila percebe. Flor esconde coisas de Dalva e Marina.

Terça-feira (30/10)

Solange se desespera ao saber que Emiliano Freitas também participará do filme. Alain discute a história de Julia com a produção do filme. Isabel destrata Marcelo. Mariane finge ser amiga de Cris. Priscila conhece Flor. Cris fala para Margot sobre o estranho comportamento da guardiã da casa de Julia. Mauro César chega a Rosa Branca e Pat desmaia em seu colo. As mulheres da pensão fazem uma confusão com a chegada de Mauro. Lenita tenta consolar a filha. Todos no casarão se surpreendem com a chegada de Mauro César. Gerson repreende Flor.

Quarta-feira (31/10)

Cris tem um novo sonho. Alain revela sobre seu encontro com André e Cris se irrita. Lenita discute com Marcelo. Alain repreende Priscila, que fica furiosa. Isabel tira satisfações com Alain, se insinua para ele e Josi flagra os dois. Com a ajuda da guardiã, Cris faz mais uma viagem no tempo e conhece Gustavo Bruno. Cris, na pele de Julia, tenta conter o nervosismo com sua descoberta. Alain pensa em Isabel. Margot se preocupa com a demora de Cris.

Quinta-feira (01/11)

No passado, Cris, como Julia, conversa com Piedade sobre Gustavo. Eugênio se enfurece com a chegada de Danilo à festa, mas se controla ao saber da amizade de Gustavo Bruno com o rapaz. Américo provoca Flávio, que o agride. Alain mostra o desenho que Cris fez de Danilo para Bola e Cláudio. Isabel procura Marcelo. Josi conta para Mariane sobre Alain e Isabel. Gustavo e Danilo conversam sobre Julia. Danilo e Cris/Julia se beijam, e Gustavo não gosta. Gustavo ajuda Cris/ Julia com Eugênio. Ana encontra André e recebe uma rosa branca. Cris volta ao presente e conta sua experiência para Margot. Américo tenta se fazer de vítima para Cris.

Sexta-feira (02/11)

Flávio visita a igrejinha e se encanta com o local. Cris pensa em Danilo. Isabel procura Priscila na casa de Margot e conta para ela e Cris que Alain agrediu sua filha. Priscila mostra a foto de seu pai para Flor. Gerson flagra as menina brincando. Cris não acredita em Alain. Flor revela na frente de todos que Alain não agrediu Priscila. Alain encontra Isabel. Isabel não acredita que Priscila tenha mentido sobre Alain. Margot repreende Gerson. Cris conversa com Priscila. Hugo fotografa os atores do filme. Isabel se enfurece ao ver Edméia, que agora se chama Grace, em sua casa. Priscila reclama de Flor.

Sábado (03/11)

O elenco do filme discute a criação das personagens. Isabel discute com Edméia/ Grace. Alain e Cris se desentendem. Ana e Flávio se reconciliam. Américo critica o padrasto de Cris para Gentil. Michele implica com Pat. Américo provoca Flávio. Edméia/ Grace observa Alain e Cris. Edméia/ Grace se preocupa ao ver Cris e Alain discutindo. Ana pede para ficar mais tempo em Rosa Branca. Alain desabafa com Marcelo. Cris faz um desenho de André. Josi flagra Isabel ouvindo uma conversa de Cris e Margot. Cris mostra seu desenho para Isabel. Josi arma com Mariane para se aproximar de Isabel.