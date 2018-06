Confira o resumo semanal de ‘Deus Salve o Rei’

Segunda-feira (04/06)

Amália comenta com Afonso que Catarina esconde algo sobre Otávio. Levi leva Agnes para observar o baile do castelo. Catarina é forçada por Otávio a anunciar o casamento, deixando Afonso, Amália e Gregório impactados. Afonso diz a Amália e a Gregório que o casamento não pode acontecer. Catarina diz a Lucíola que o noivado se tornou seu maior trunfo para conquistar Afonso. O rei de Alfambres anuncia que o Conselho de Cália se recusou a conceder o empréstimo a Montemor, e não reconhece o casamento de Afonso com uma plebeia. Por último, o rei comunica a Afonso que a única saída para ele salvar Montemor é casar com Catarina.

Terça-feira (05/06)

Rodolfo entra no castelo sem ninguém ver e acaba ouvindo a conversa entre Afonso e Gregório sobre o casamento de Catarina. Afonso não revela a Amália o motivo de não terem conseguido o empréstimo. Rodolfo pede ajuda a Timóteo para sair do castelo. Augusto se surpreende quando Virgílio conta que Catarina ama Afonso. Virgílio fica sabendo por Otávio que o Conselho não concedeu o empréstimo a Afonso por causa de Amália. Catarina manipula Diana e consegue que Amália descubra que o Conselho negou o empréstimo a Afonso por sua causa. Amália questiona a omissão de Afonso.

Quarta-feira (06/06)

Amália fica chateada com Afonso por ele não ter contado a verdade. Naná espalha a notícia de que os reis de Cália não emprestaram dinheiro a Montemor por causa de Amália. Afonso avisa a Catarina que ela não irá mais para o Palácio de Inverno, já que ele terá que vendê-lo. Catarina conta a Lucíola seu plano de usar Virgílio para tirar Augusto de Lastrilha. Lucrécia flagra Rodolfo e Glória abraçados. Amália ouve a conversa entre Afonso e Gregório. Amália questiona Afonso sobre a possibilidade de ele se casar com Catarina.

Quinta-feira (07/06)

Afonso garante a Amália que jamais pensou em se casar com Catarina. Amália e Catarina brigam. Catarina se martiriza perante o povo, e provoca Amália. Hugo e Ísis se solidarizam com Catarina. Ulisses fica contrariado quando Brumela decide contratar Teodora. Glória diz a Naná que Oberdan era o príncipe Rodolfo. Catarina resolve seguir para Lastrilha, deixando claro a Afonso que não ama Otávio. Tiago diz a Afonso que Catarina o ama. Afonso lembra das palavras da mandingueira, que afirmou que Amália não estaria a seu lado quando ele retomasse o trono de Montemor. Otávio pede a Virgílio e Aires que vigiem Catarina. Afonso pede perdão a Amália. Catarina pede ajuda a Virgílio para tirar Augusto de Lastrilha e garante que ele terá Amália.

Sexta-feira (08/06)

Matilda fica indignada ao ver um desenho com a caricatura de Amália e Afonso. Amália e Afonso reagem aos cartazes ofensivos. Catarina tenta convencer Augusto a pedir ajuda a Virgílio para tirá-lo de Lastrilha. Gregório se preocupa com a rejeição do povo a Amália. Agnes fica comovida com as flores deixadas por Levi. Augusto afirma a Virgílio que não deixará o castelo de Lastrilha. Virgílio revela a Augusto que Otávio pretende assassiná-lo depois do casamento com Catarina. Lucrécia conta a Afonso que Rodolfo nunca foi para o exílio e que pretende sequestrá-lo para retomar o trono. Afonso manda Romero procurar Rodolfo. Virgílio promete a Augusto que não irá deixá-lo sob os cuidados de Catarina.

Sábado (09/06)

Augusto afirma a Virgílio que Catarina não pode desconfiar de seu plano, e pede ao marquês que procure Héber. Orlando e Petrônio decidem voltar para ajudar Rodolfo. Rodolfo foge da multidão e acaba pedindo ajuda a Glória, que lhe empresta roupas de Naná. Lucrécia conta a Heráclito que denunciou Rodolfo para Afonso. Romero se surpreende ao ver Rodolfo vestido com as roupas de Naná e declara a prisão do príncipe. Gregório avisa a Afonso e Amália que Catarina e Otávio irão a Montemor. Afonso e Gregório conseguem o apoio dos mineiros. Amália diz ao príncipe que espera que ele e Afonso se entendam. Brice diz a Agnes que está à procura de sua filha. Afonso visita Rodolfo na masmorra.