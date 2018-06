Confira o resumo semanal de ‘Apocalipse’

Segunda-feira (04/06)

Disfarçada, Zoe consegue se comunicar com Felipe. Arthur pede para Bárbara voltar para o telejornal. Ricardo cobra notícias sobre o paradeiro de Zoe. Bárbara aceita a proposta de Arthur. Guido tenta se aproximar de Laodiceia. Isabela troca farpas com Débora. Guido consegue despistar Laodiceia e recupera a arma. Ele faz a esposa de Jonas refém e foge. Alan observa Uri na Agência Espacial. Todos percebem que Guido fugiu com Laodiceia. Dudu avisa que o plano deu certo. Jonas diz que não fugirá para outro local com o grupo. Ricardo descobre o paradeiro dos rebeldes. Dudu e André chegam ao esconderijo e encontram Jonas. Felipe descobre que foi traído por Silas. Dylan diz que a sonda espacial será lançada amanhã. Ricardo pede para falar com André.

Terça-feira (05/06)

Ricardo fala sobre a viagem ao Brasil com Stefano. Alan tenta se aproximar de Uri. Ele se surpreende ao ver Saulo na casa do irmão. Ricardo fala sobre a viagem com os familiares. André fala para Dudu que Ricardo Montana está a caminho do Brasil. Bárbara diz que não aceita a marca. André diz confiar em Guido. Saulo discute com Alan. Guido recebe a marca. Celeste e Chico falam sobre o casamento. Alan taca um copo em Saulo, mas não consegue atingí-lo e fica surpreso. Isabela sente ciúmes ao ver Ariela com Ricardo. Saulo pede para Uri manter a fé. Chico e Celeste se tratam com carinho. A sonda espacial é lançada em direção ao asteroide. Benjamin grava o vídeo.

Quarta-feira (06/06)

Ricardo visita a redação do telejornal. Benjamin conclui a gravação do vídeo. Ricardo é entrevistado por Arthur e Bárbara. Dudu assiste ao vídeo feito por Benjamin. Arthur questiona a audácia de Bárbara. Dylan teme a fúria de Ricardo. Alan dá satisfação ao vilão. Dylan estranha a presença de Dimitri ao lado de Uri. Bárbara noticia o fracasso da sonda e avisa que haverá uma chuva de meteoros. André lamenta o ocorrido. Bárbara discute com Arthur. Ricardo dá uma nova chance a André e pede para falar com Uri. Benjamin acompanha as notícias. Ricardo esbraveja com Uri. Henrique discute com Dudu. Estela aconselha Talita a receber a marca. Uri e Dylan seguem trabalhando. Natália fala sobre Dylan com Zoe. Arthur e Bárbara dão as últimas notícias sobre a chuva de meteoros que se aproxima. Ricardo autoriza Uri e Dylan a viajarem. Ariela tenta acalmar o Anticristo. Saulo pede para acompanhar Uri e Dylan até o Brasil.

Quinta-feira (07/06)

Arthur e Bárbara noticiam a ida de Uri e Dylan ao Brasil para tentar conter a chuva de meteoros. Dimitri acompanha Uri. Natália se anima ao saber que Dylan está no país. André diz que o show de Ricardo vai começar. Laodiceia, Jonas e Felipe são levados da prisão. Bárbara se recusa a noticiar o crime que Ricardo cometerá. Jonas, Laodiceia e Felipe são colocados em frente ao Anticristo. Dylan e Uri fazem os últimos cálculos antes da chuva de meteoros. Ricardo discursa e chama Felipe. Escondidos em meio à multidão, César e Noah olham preocupados. Horas antes, os dois chegam na vila e reparam um tumulto. Ricardo é entrevistado por Arthur. César se assusta ao ver sua casa revirada e abandonada. Bárbara pergunta sobre o vídeo enviado por Benjamin e Ricardo fica furioso.

Sexta-feira (08/06)

Brenda e Benjamin planejam algo para conter o Anticristo. César e Noah chegam até a casa de Ângela. Dylan e Uri tentam se livrar de Dimitri. Zoe e os amigos criticam o Evento do Perdão. Jonas diz que Laodiceia precisa manter a fé. Ricardo diz que o vídeo de Benjamin é montagem. Ângela mente para César e Noah. Zoe, Susana, Natália, Vittorio, Guto, Celeste e Chico aguardam apreensivos. Ricardo se irrita com Bárbara, mas responde as perguntas. Adriano provoca Isabela e Débora. Natália se preocupa com Dylan. César e Noah começam a desconfiar de Ângela, que tenta ganhar tempo. Alan telefona para Dimitri. Saulo se aproxima do local escolhido para o evento. Benjamin diz que a androide Lia pode ser uma aliada poderosa.