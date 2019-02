Ricardo Boechat, que morreu num acidente de helicóptero em 11 de fevereiro, ganhou mais uma homenagem de seus colegas de trabalho da Band na quarta-feira.

Com uma placa, foi criado o “Cantinho do Boechat”, situado no local onde o apresentador sentava todos os dias para ler jornais e fumar no estacionamento da emissora.

Veruska Seibel Boechat, viúva do jornalista, postou algumas fotos da homenagem em Instagram, incluindo uma de Ricardo Boechat sentado em seu “cantinho”.