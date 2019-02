Claudia Leitte relata mudanças no corpo durante a gravidez

Claudia Leitte falou nos stories do Instagram na terça-feira, 19, sobre as mudanças no seu corpo devido à gravidez. A cantora está no quatro mês de gestação. Ela disse estar sentindo dores nas costas, mas acredita que isso faz parte do processo. “Meu corpo está se adaptando, criando alguns espaços. Então estou de boa. Sentindo essa dorzinha chata, mas bem”, afirmou.

Claudia afirma também que desceu do avião na segunda-feira, 18, “urrando” de dor, mas evitou se medicar. “Não tenho costume de tomar remédio por qualquer coisa, muito menos grávida”, explicou. A criança se chamará Bella e será o terceiro filho da cantora, fruto do relacionamento com o empresário Márcio Pedreira.