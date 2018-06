Chega de choro nas tramas

Além de entreter, as novelas têm grandes e importantes funções sociais. Uma delas é debater e fazer coro como as principais pautas e reivindicações de seus telespectadores. Com a crescente da corrente feminista e as consequentes adesões a uma agenda que prevê, essencialmente, direitos iguais entre homens e mulheres, é natural que os folhetins deem mais força às suas protagonistas.

Foto: Divulgação / TV Globo

Isso não quer dizer, que as mocinhas eram o elo fraco das histórias. Pelo contrário. Personagens como, por exemplo, Laura de “Lado a Lado”, interpretada por Marjorie Estiano, já lutavam, cada uma a seu modo, pelo fim da subserviência feminina. Atualmente no ar, “Onde Nascem os Fortes” pode não parecer, mas é uma novela feminista. Em um ambiente rústico e dominado por homens, Maria e Cássia, de Alice Wegmann e Patrícia Pillar, são os pilares da transformação.

Também no ar, “Orgulho e Paixão”, folhetim das seis, resgata uma força feminina sob o aspecto de outra época. A história é inspirada nas obras de Jane Austen, uma das maiores escritoras da contemporaneidade que, já início do século 18, debatia o papel da mulher. Nathalia Dill, intérprete da protagonista Elisabeta, exalta a força feminista de sua personagem.

“É uma luta necessária e muito forte. É um sistema muito estruturado, é preciso fazer muita força para cada mudança nele”, afirma. Além de Nathalia, outras personagens demonstram essa força feminina. Uma delas é Mariana, que se traveste de homem e assume a alcunha de Mário por seu amor à velocidade.

SÓ MULHERES

O autor Cao Hamburger foi o primeiro a fazer uma temporada inteira de “Malhação” com apenas protagonistas mulheres. Temas como a gravidez na adolescência, evasão escolar, “bullying” e drogas, frequentes na dramaturgia infantojuvenil vespertina, continuaram em pauta. Mas, dessa vez, foi o olhar das meninas que contou a história.

“O preconceito, o racismo e a desigualdade deixam brechas muito grandes, machucados profundos na sociedade. Jogar a luz nas mulheres e na forma como elas enxergam as coisas é um caminho para uma sociedade mais equilibrada”, opina o autor.

Embora a Globo coloque personagens feministas em praticamente todas as suas tramas – sejam elas protagonistas ou não –, as outras emissoras têm mais cautela para tratar o tema. As tramas bíblicas da Record, como não poderia ser diferente, sempre tratam a mulher debaixo de uma capa de candura, voltada para a família. Ainda que na Bíblia existam mulheres fortes, a emissora opta por reforçar estereótipos e manter a mulher sempre atrás de uma figura masculina.

Já nas novelas infantis do SBT, o tema é tratado superficialmente. Nada ali é explícito, ainda que em todos os folhetins desde a retomada da teledramaturgia, meninas e mulheres tenham ocupado o posto principal.

Violência contra a mulher

Além da força e da independência, outros pontos evidenciam o caráter feminista das novelas contemporâneas. A violência contra a mulher, exibida há muito tempo nos folhetins, tem sido tratada com mais seriedade.

Antes resumida ao casal, hoje em dia o drama se estende a outros núcleos. Para Maeve Jinkings, que interpretou Domingas em “A Regra do Jogo” e hoje dá vida a Joana, em “Onde Nascem os Fortes”, ambas sofreram violência por parte de seus pares e falar sobre isso é um serviço prestado à sociedade.

O empoderamento feminino também é um método bastante usado para evidenciar a força e a potência da mulher. Após dar vida à histórica e resignada Leopoldina, em “Novo Mundo”, Letícia Colin celebra interpretar mais uma mulher forte, mas desta vez dona de si. Em “Segundo Sol”, a atriz dá vida a Rosa, uma jovem que decide ser garota de programa para se sustentar.