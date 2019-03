Carta carinhosa de Michael Jackson para segurança pessoal será leiloada

Uma carta afetuosa de Michael Jackson para o seu segurança pessoal Bill Bray será leiloada com um lance inicial de 18 mil dólares (equivalente a R$ 69 mil) nesta quinta-feira, 7, nos Estados Unidos. As informações são da TMZ.

Na carta escrita em 1992, o cantor comenta seu trauma familiar, afirmando que o pai Joseph Jackson nunca se importou com o filho e só pensava em fazer dinheiro com o talento dele.

“Ele nunca teve tempo para mim, e estou chegando numa idade em que eu realmente percebi a importância do amor verdadeiro”, escreveu. Além disso, o artista reconheceu que sua mãe, Katherine Jackson, era uma boa pessoa, mas não a via direito devido às turnês do Jackson Five, na infância.

Por fim, Michael Jackson demonstrou seu carinho pelo guarda-costas. “Obrigado por ser um pai para mim. Não sei o que teria acontecido comigo se você não estivesse por perto. Eu te amo”, finalizou.

Michael Jackson conheceu Bill Pray quando ele ainda era segurança da banda Jackson Five, nos anos 1970. O leilão termina no dia 14 de março.