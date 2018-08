Carreira em constante renovação

Christine Fernandes construiu uma trajetória com personagens variadas e de destaque na tevê. Ainda assim, aos 50 anos, ela enxerga um longo horizonte profissional. A atriz, natural de Chicago, nos Estados Unidos, procura estar sempre em constante renovação na carreira.

Há pouco mais de duas décadas na televisão, a intérprete da dúbia Josephine, de “Orgulho e Paixão”, busca espaço para papéis inéditos e acredita que ainda há tempo para correr atrás de novos dilemas profissionais no vídeo. Foto: Divulgação / TV Globo

“Acho que apresento uma carreira bem constante. Vim trilhando meu caminho com dignidade. Fiz sempre o melhor que pude e hoje sinto que posso muito mais que ontem. Ou seja, me sinto sempre crescendo, aprendendo, evoluindo, me refinando. Isso é o que eu mais desejo em minha vida, a chance de ser melhor a cada dia”, filosofa.

Assim como muitas atrizes, Christine Fernandes começou sua carreira artística no mundo da moda. Após um período trabalhando fora do país, a loura voltou ao Brasil e participou da Oficina de Atores da Globo. Um ano depois, em 1994, fez sua estreia na tevê em “Quatro por Quatro”, de Carlos Lombardi.

Na emissora, participou de projetos como “História de Amor”, “Esplendor” e “Estrela-Guia”. Mas, em 2005, assinou com a Record para protagonizar a trama de “Essas Mulheres”. No ano seguinte, voltou à Globo e integrou o elenco de produções como “Páginas da Vidas”, “A Favorita” e “Viver a Vida”. No ano passado, fez seu “début” em folhetins bíblicos ao interpretar a vilã Sammu-Ramat em “O Rico e Lázaro”, da Record.

Durante vários anos, a Josephine se finge de morta e, após um longo tempo afastada, volta ao Vale do Café. Porém, seu retorno acaba desestabilizando toda a família. Você definiria a personagem como uma das vilãs da história?

Christine Fernandes

Isso ainda vamos saber. Até agora, todas as motivações que ela alega para ter sumido foram por questão de sobrevivência. Para uma mulher corajosa e que teve peito para viver a vida que quis, há indícios de que ela possa estar manipulando os fatos a seu favor.

A trama de “Orgulho e Paixão” é baseada nas obras da inglesa Jane Austen. Como foi seu processo de composição para viver a personagem?



Christine Fernandes

Sempre li muita literatura que retrata essa época. Meus romances da vida favoritos são desse tempo. Além de já ter feito essa mesma época em outros trabalhos. Sou muito alimentada de referências nesse aspecto. O ambiente todo da nossa novela, o conjunto da equipe e atores, tudo está em completa sintonia, o que facilita a unidade da obra. O texto é muito bom. Além disso, a caracterização e o figurino me ajudaram.

Atualmente, a Record está reprisando “Essas Mulheres, em que você interpretou uma das protagonistas. Qual a importância desse trabalho em sua trajetória profissional?

Christine Fernandes

Esse trabalho, especificamente, eu amo. Foi um salto artístico e pessoal na minha vida. Talvez tenha sido a primeiríssima vez que me senti completamente “na pele” daquela personagem. Aurélia era uma simbiose, uma mistura, um deleite para mim. Fora que era uma personagem-fetiche dos meus livros favoritos da juventude, que era “Senhora” de José de Alencar, na qual se baseava minha personagem.

Em “Essas Mulheres”, você assumiu a posição de protagonista da história. Como foi essa experiência de encabeçar o elenco de uma produção?



Christine Fernandes

Eu rendo mais quando tem muito volume de trabalho. Me sinto mais desafiada. E posso testar caminhos. Se tenho uma boa personagem nas mãos, sou fominha. Quero mais, quero muito. Nem me importo de gravar muito, ao contrário, gosto, pois ganho ritmo. E aí, posso saborear, brincar em cena.

Muitas ideias no papel

Apesar de viver boa parte de sua carreira diante das câmeras, Christine Fernandes também desenvolveu uma paixão pela escrita. O talento nasceu bem cedo, aos nove anos, quando participou de um concurso nacional de redação. Na época, a atriz ficou em segundo lugar. “Lembro que fui com meu pai no Centro da cidade buscar um prêmio simbólico em dinheiro por conta da colocação. Foi um sonho aquela premiação”, recorda.

Ao longo do tempo, apesar de investir intensamente na carreira de atriz, Christine manteve vivo seu gosto pela escrita. Além de participar das novelas e minisséries, ela escrevia diários, poesias, contos e também escreveu para um blog e um site sobre futebol”, explica.

Instantâneas

# Dos 13 aos 16 anos, Christine Fernandes foi jogadora de vôlei.

# Por conta da profissão de modelo, a atriz chegou a morar no Japão.

# A primeira incursão da atriz no cinema foi no longa “O Trapalhão e a Luz Azul”, de Paulo Aragão Neto e Alexandre Boury.

# Quando morou nos Estados Unidos, Christine chegou a ingressar na faculdade de Jornalismo, mas não concluiu o curso.