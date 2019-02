Carlinhos Maia assume ser gay e critica homofobia

O influenciador digital Carlinhos Maia assumiu sua homossexualidade neste domingo. Ele publicou no Instagram um vídeo, de um ano atrás, em que pede seu noivo, Lucas Guimarães, em casamento.

Maia disse que escondeu o relacionamento com o rapaz por quase dez anos. “Quantas vezes tentamos camuflar esse amor, tentando ficar com mulheres, só para mostrar a uma ‘sociedade fraca e cheia de hipocrisia’ que éramos iguais a eles”, recordou.

Considerado por alguns seguidores como “rei do Instagram”, Carlinhos Maia ainda se desculpou com Lucas Guimarães por ocultar seu afeto. “Desculpe-me por todas as falhas, por te esconder e esconder todo esse respeito e amor que tenho por você”, disse.