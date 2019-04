Canal aborda polêmicas com humor

Foto: Divulgação

Com uma visão descontraída e atual, o ator e empresário Diego Trevisan traz através do Canal “Debatedeira” a discussão de diversos assuntos polêmicos que repercutem na mídia. O ator criou sete personagens que, ao decorrer dos vídeos, debatem sempre com a mediação de um profissional especialista no assunto. Os vídeos são produzidos pela Bilateral Filmes, produtora que Trevisan mantém com seu sócio, Júnior Cotrim.

Os vídeos, com média de duração de cinco minutos, trazem os personagens Dona Josefa, Jenyffer, Samira, Nestor, Cacá, Léo e Mario Huano.

Além dos personagens cotidianos, o canal ainda traz collabs com outros youtubers e formadores de opinião, que discorrem sobre os temas. Já passaram pelo canal a Miss São Paulo Be Emotion Paula Palhares, Dudu Rocha, Camilla Amaral e Mariana Bergo.

“O principal diferencial do ‘Debatedeira’ é que, dentro do canal, temos muitas variantes de possibilidades. Geralmente canais que trazem temas para serem discutidos são de uma forma séria. Nós queremos trazer os temas polêmicos, mas com uma leveza para que a gente consiga atingir um número maior de pessoas. Outra coisa que temos como diferencial são os ganchos de vertentes, tendo cada personagem como um ‘youtuber’, e cada personagem pode abraçar um nicho diferente”, explicou Diego Trevisan.

Com um vídeo sobre a frase polêmica “Menino veste azul e menina veste rosa”, da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, o canal atingiu 11 mil visualizações. Em outro no qual discutem sobre armar ou não a população, foram 5,5 mil visitantes.

Estereótipos. O ator ainda conta que os sete personagens foram pensados em cima de estereótipos para que trouxessem empatia aos espectadores. “Tentamos pegar o máximo de tipos possíveis que estejam presentes na nossa sociedade, dentro da nossa casa, pra ter essa empatia com o personagem, reconhecer em algum personagem uma vizinha, uma tia, um amigo”, completa Trevisan.

Júnior enfatiza a importância de manter a estética fotográfica em contraponto à linguagem da internet. “Nós tivemos uma preocupação com a linguagem da edição, tendo cortes secos, a linguagem que os youtubers usam, que é uma coisa bem da modernidade, as inserções de imagem, de memes no meio da edição. No entanto, não quisemos perder a beleza das cenas, que é uma coisa que a gente gosta, prezamos pela beleza cênica. Talvez esse seja um diferencial também: temos a pegada youtuber, porém mantemos uma boa fotografia”.