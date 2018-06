Caco Ciocler vai além do visual

Caco Ciocler diz com gosto que está sempre a serviço de seu trabalho. O sorriso no rosto e a empolgação para falar de seus personagens são uma evidência de que o ator não gosta mesmo de ficar parado. Depois de “Novo Mundo”, uma participação em “Deus Salve o Rei” e em “Carcereiros”, ele agora interpreta o mimado Edgar em “Segundo Sol” – isso tudo enquanto espera para gravar a segunda temporada de “Unidade Básica”, do canal pago Universal.

“Estou um pouco acostumado com isso. Sempre trabalhei muito e fiz muita coisa ao mesmo tempo”, entrega Caco. O que impressiona diante de tantos trabalhos é a capacidade de se reinventar a cada projeto, mostrando uma construção completamente diferente, não só interior, mas também exterior. Foto: Divulgação / TV Globo

Para a trama de João Emanuel Carneiro, Caco confessa que ainda está lutando para “achar a alma” de seu personagem, Edgar. Na história, Edgar é um arquiteto acomodado, filho de Severo, um oligarca de Salvador, interpretado por Odilon Wagner.

“É um cara mimado, rico, que nunca trabalhou. Aparentemente é um babaca, que trai a mulher e vive às custas do pai”, tenta resumir. Mas, ao mesmo tempo, seu personagem tem outro lado. “É um bom pai, bom marido, é um cara sensível, que estuda música clássica”, enumera.

PRIMEIRA FASE

Na primeira fase de “Segundo Sol”, na qual a história do folhetim das nove foi contextualizada, Edgar apareceu mais jovem, com 30 anos. Por isso, Caco conta que correu atrás para parecer uma versão quase 20 anos mais jovem dele mesmo.

“Entrei em uma dieta rigorosa, fui em vários médicos, dermatologista, frequentei muito a academia. Tinha que ganhar músculo para parecer que era esse cara, jovem, com muito tempo livre”, conta, aos risos. Sem precisar ir à Bahia para gravar as primeiras sequências da novela, o sotaque baiano, muito presente em outros núcleos da novela, foi suavizado nos personagens de sua família.

Segundo o ator, mais do que uma função na história, seu personagem tem uma função social muito importante. Isso porque Edgar e Roberval, interpretado por Fabrício Boliveira, são filhos de Zefa, a doméstica interpretada por Cláudia di Moura.

Enquanto Edgar foi criado pelo patrão, Roberval foi criado como filho da empregada. “Essa discussão é muito pertinente porque ainda vivemos uma oligarquia escravagista”, avalia ele.

Outros meios de trabalho

Natural de São Paulo, Caco acumula cerca de 20 novelas em seus 18 anos de Globo – sua estreia foi em uma participação na primeira fase de “O Rei do Gado”, de 1996. Hoje, aos 46 anos, ele continua preservando a disposição de um novato e confessa que raramente recusa uma oferta de trabalho. Mas, segundo ele, alguns projetos chamam mais sua atenção do que outros.

Foi o caso de “Unidade Básica”, que a Universal lançou no último ano. “Foi incrível estar nela. Acho que a temática é muito importante e levantou questionamentos”, diz ele sobre a série, que tratava o dia a dia de uma unidade básica de saúde na periferia de São Paulo.

Além de protagonizar, Caco teve outras oportunidades em “Unidade Básica”. “Pude contribuir com o roteiro e edição. Foi uma troca muito maior do que eu experimentei na tevê aberta”, compara.

Acostumado com esse papel no teatro e no cinema – já atuou como diretor inclusive –, ele celebra a chance e conta que ficou com vontade de estender esse trabalho para outras produções