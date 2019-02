Cachorro de Luan Santana cai em buraco e assusta cantor

Luan Santana levou um susto neste último sábado, dia 9. O seu cachorro, Puff, caiu em um buraco de seis metros de profundidade. O bicho de pequeno porte tem 14 anos – idade avançada para a espécie – e pesa apenas três quilos.

“(O Puff) não ficou com nada quebrado, só cortou o queixo”, relatou o sertanejo no Instagram. Segundo ele, o pet ficou sangrando no chão por um tempo, até Bruna Santana, irmã do cantor, socorrê-lo e levá-lo ao veterinário.

Apesar do problema, Luan Santana afirmou que deu tudo certo. Além disso, demonstrou afeto pelo animal. “Eu sempre disse que ele era diferente. Um cachorro com jeito de gente ou uma pessoa com jeito de cachorro? Não sei. Só sei que ele segue firme, alimentando-se do amor dessa família, que o escolheu como o único filho de quatro patas”, escreveu o cantor.