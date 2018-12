Bruno Gagliasso relembra viagem com Titi a Fernando de Noronha

Ocupado com as gravações da novela das nove da TV Globo, “O Sétimo Guardião”, Bruno Gagliasso decidiu relembrar momentos de lazer com a filha em Fernando de Noronha. Neste domingo, 2, o ator publicou uma série de fotos com a pequena Titi em seus braços. As imagens chamam atenção pela beleza do local e a felicidade estampada no rosto de pai e filha. “DomingandoAmor…”, escreveu o ator na legenda das fotos, no perfil oficial de Bruno Gagliasso no Instagram.

Giovanna Ewbank, esposa do ator e mãe de Titi, passou uma temporada em Fernando de Noronha para as filmagens do novo programa dela, “No Paraíso com Gio Ewbank”, que será exibido a partir de janeiro de 2019, pelo canal GNT.