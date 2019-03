Bruno Gagliasso recebe declaração de Giovanna Ewbank após internação

Internado na tarde desta terça-feira, o ator Bruno Gagliasso recebeu uma declaração da esposa Giovanna Ewbank. Na publicação do Instagram, a atriz e apresentadora escreveu: “Meu amor, meu melhor amigo, meu porto seguro, te amo daqui até a eternidade”. O casal possui uma filha, Titi, de cinco anos.

O ator é protagonista da novela das 21h da TV Globo, O Sétimo Guardião, e foi internado no Hospital Vitória, na zona oeste do Rio, com uma crise renal. De acordo com nota oficial divulgada pelo hospital, Bruno Gagliasso apresentava um quadro clínico de cálculo renal e precisou passar por procedimento cirúrgico.