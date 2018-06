Bruna Marquezine usa look com lingerie à mostra em jogo do Brasil

Bruna Marquezine foi a São Petersburgo, na Rússia, para prestigiar o segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo, contra a Costa Rica, que aconteceu na manhã desta sexta-feira, 22. A atriz conseguiu uma pausa nas gravações da novela Deus Salve o Rei, da TV Globo. Para ir ao estádio, Bruna escolheu um look temático em versão fashionista.

No lugar da camiseta, optou por um sutiã amarelo da C&A – versão colorida da peça que vestiu na campanha de Dia dos Namorados da marca ao lado do jogador Neymar.

Completando a produção, a namorada do camisa 10 da seleção brasileira usou uma jaqueta jeans e muitos colares, incluindo um com um pingente da letra N.