Bélgica sedia o maior festival de esculturas de areia do mundo

Em uma praia belga, um artista dá os toques finais em uma imponente escultura de areia do Incrível Hulk e seus músculos antes da abertura do maior festival de esculturas de areia do mundo.

Este é um cenário comum no festival “Sand Magic”, que começa neste sábado, 23, e dura até setembro – desde que as esculturas sobrevivam ao tempo. São mais de 150 esculturas relacionadas a filmes da Disney, Pixar, Marvel e Star Wars na praia de Ostend.

O “Sand Magic” é reconhecido pelo “Guinness Book” como o maior festival de esculturas de areia. No evento, 34 artistas internacionais passaram quatro semanas criando peças usando aproximadamente seis mil toneladas de areia.

Algumas das esculturas têm vários metros de altura. Entre as representações estão esculturas do Patolino, Mestre Yoda e Bruce, o tubarão branco de “Procurando Nemo”.