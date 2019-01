Globo divulga participantes do programa; confira

A Globo divulgou os 18 participantes Big Brother Brasil 2019, que começa a ser exibido na próxima terça-feira, 15 de janeiro. O programa continua a ser apresentado por Tiago Leifert. Nomes e informações estão sendo divulgados ao longo da programação da emissora nesta quarta-feira.

Foto: Divulgação

Conheça os participantes do BBB 19

Alan

Nascido e criado em Criciúma, Santa Catarina, Alan tem 26 anos, é administrador e empresário. Ainda na época em que cursava a faculdade de Comércio Exterior, montou uma empresa com o pai e até hoje é dono de uma distribuidora de produtos para carros em postos de gasolina e mercados. Os dois tocaram juntos a empresa, até que seu pai faleceu e ele seguiu sozinho com o negócio. Mora com a mãe e a irmã e é considerado por ambas seu anjo da guarda. “Eu dei trabalho quando era adolescente, mas aí criei juízo e vi que família é tudo”. Se considera um cara equilibrado, amoroso, atencioso e acredita muito no poder da energia. Diz ainda que é autoconfiante e que isso é, ao mesmo tempo, sua qualidade e seu maior defeito.

Carolina

Baiana, publicitária e empresária, dona, junto com a irmã, de uma agência de viagens e de um brechó. Aos 33 anos, Carolina mora em Salvador, Bahia, e conta que é uma pessoa do dia, praiana. Passou uma temporada em Londres e na Califórnia para estudar inglês. Na época que cursava Publicidade, chegou a fazer estágios na área, mas nunca se identificou completamente com a profissão e hoje toca as duas empresas com a irmã mais velha e sócia, pessoa que considera sua melhor amiga. Apaixonada por esporte, esta ariana diz que a única coisa que nunca pode faltar na sua mala de viagem é um par de tênis. Para ela, as atividades físicas que sempre pratica vão ajudar nas provas do BBB. “Prova de resistência é comigo!”, diz.

Danrley

Ele é carioca, tem 19 anos e mora na Rocinha, comunidade localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro. Estudioso, Danrley sonha ser professor e para isso já deu os primeiros passos: foi aprovado no curso de Física de uma universidade pública fluminense e, recentemente, mudou para o curso de Ciências Biológicas, onde terminou o primeiro período. De manhã, se dedica aos estudos. Para ajudar na renda familiar, dá aulas particulares de física. Nos fins de semana, trabalha como vendedor de picolé na praia. Esforçado e estudioso, diz que corre atrás de seus sonhos, mas também não perde uma boa balada e ama baile funk. Gosta de dançar, mas brinca que este não é seu principal talento. “Já aviso aos meus amigos: se for pra não passar vergonha eu nem vou às festas”.

Diego

Empresário e criador de cavalos, Diego tem 30 anos e mora em Curitiba, no Paraná, mas é natural de Rio Negrinho, município de Santa Catarina, local onde morou com seus pais até completar 18 anos, quando se mudou para terminar o ensino médio. A vocação para empresário começou cedo, aos 20 anos, quando, antes mesmo de entrar na faculdade, montou seu primeiro empreendimento com a ajuda do pai: uma loja de móveis que acaba de completar dez anos e é motivo de orgulho para o empresário. Além da loja, tem uma criação de cavalos e participa de rodeios no sul do Brasil na modalidade Laço Comprido e já foi campeão Nacional. “Cavalo é uma paixão que vem desde criança, mas também um negócio de família”.

Elana

Elana é engenheira agrônoma mas sonha em cursar medicina. Seu trabalho, de coletar amostras de solo para análise, exige sacrifícios como ficar sob o sol de, muitas vezes, 40 graus. O ambiente, segundo ela, ainda é muito masculino, mas Elana tenta contornar isso com competência e firmeza no trabalho. A piauiense da cidade de Bom Jesus, hoje com 25 anos, saiu de casa aos 14, com o irmão, porque conseguiu uma bolsa de estudos em escola particular em uma cidade vizinha à que vivia com sua família: um lugar sem energia elétrica e água encanada. “Era preciso buscar água no poço, que ficava longe de casa. Minha mãe carregava um latão na cabeça e a gente levava uma garrafa pet”.

Fábio

Aos 27 anos, Fábio é formado em Educação Física e é atleta de MMA. Luta desde os quatro anos e coleciona alguns títulos: tricampeão Mundial de Jiu-Jitsu, bicampeão Pan-Americano, bicampeão Europeu e, atualmente, campeão Brasileiro. Há cinco anos, mora na academia onde treina, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para poder se dedicar mais aos treinos e à profissão. Filho único de uma mãe enfermeira e um pai corretor de imóveis, que ele diz ser seu principal mentor, na época da faculdade fazia bicos como bartender. Mora com seis outros lutadores e brinca que parece até um tipo de BBB: “Durmo no tatame, sou vigiado por câmeras e o mestre está sempre de olho. Nossa convivência é boa, porque são pessoas com o mesmo foco, então nos ajudamos muito”.

Gabriela

Gabriela, de 32 anos, nasceu em São Paulo mas mora em Ribeirão Preto há dez. Há nove anos, ela tem uma banda com quatro amigas, em que toca percussão e canta. Artista plástica e produtora audiovisual por formação, também trabalha como designer gráfica e nas horas vagas dá oficinas de artes para crianças em comunidades de Ribeirão. Ainda bebê foi adotada por uma família e hoje seu núcleo familiar é formado por ela, a irmã e a mãe, que considera sua melhor amiga. “Sou muito grata por ter crescido nessa família”. Aos 21 anos quis saber quem eram os pais biológicos, mas não chegou a conhecer o pai, falecido, e de quem acredita ter herdado o DNA artístico, já que ele era sambista.

Gustavo

O médico oftalmologista tem 37 anos, e é nascido e criado na Zona Leste de São Paulo, região de onde diz que não pretende sair. Quando cursava Endocrinologia, aos 24 anos, foi diagnosticado com uma grave doença que praticamente o fez perder a visão de ambos os olhos. Um ano mais tarde, conseguiu fazer um transplante de córneas e, após este momento difícil, decidiu trocar o curso para Oftalmologia. Há 10 anos trabalhando em um hospital, Gustavo conta que é apaixonado por velhinhos e é muito apegado à família: a mãe, uma instrumentadora cirúrgica, o pai, ginecologista e o irmão, também médico.

Hana

A bacharel em cinema e youtuber carioca de 22 anos, tem um canal com vídeos sobre veganismo, feminismo e tabus. Seu primeiro vídeo alcançou 9 milhões de visualizações. Apesar da restrição alimentar por ser vegana, ela conta que sua dieta não é tão diferente do habitual e que este não será um problema na casa do BBB. Hana mora com os pais e o irmão mais novo e segundo ela, na sociedade atual, é uma privilegiada e este é um dos motivos que a faz gostar de falar para os mais vulneráveis.

Hariany

Aos 21 anos, a goiana Hariany diz que, com ela, não tem tempo ruim. Nascida e criada na cidade de Senador Canedo, a estudante de Design de Moda sonha em criar sua própria marca e retribuir à mãe, sua grande referência, tudo o que fez por ela e por seus dois irmãos — os pais se separaram quando ela era pequena e a mãe cuidou dos três filhos sozinha. Atualmente, Hariany mora com a mãe e o padrasto. O irmão mais velho se casou e a irmã se mudou para Londres. Antes do curso de moda, Hariany chegou a cursar até o quinto período da faculdade de Arquitetura e Urbanismo, mas decidiu trancar.

Isabella

Natural de Natal, Rio Grande do Norte, Isabella tem 24 anos. Já foi Miss Natal e Miss RN, mas seu maior sonho é seguir os passos da mãe e da irmã e cursar Medicina, a grande paixão de sua vida. Um sonho que está mais perto de se tornar realidade, pois a natalense acabou de ser aprovada no vestibular de Medicina. Antes disso, estudava odontologia. Tem uma irmã por parte de mãe que é casada e tem uma sobrinha, que Isabella diz ser o xodó da família. Com dupla nacionalidade, foi alfabetizada em italiano e, pelo menos uma vez por ano volta à Itália para encontrar seus avós e seu irmão por parte de pai, já falecido. Mora com a mãe, que diz ser sua amiga e parceria.

Maycon

Nascido em Minas Gerais, Maycon, de 27 anos, já teve diversos trabalhos durante a vida: desde ajudante de pedreiro a vendedor de grife internacional. Trabalhou como modelo após vencer um concurso e, depois do fim do contrato, decidiu buscar uma nova fonte de renda. Começou então a vender os queijos produzidos em sua cidade natal, Piumhi, e, nos fins de semana, trabalha como barman em uma casa de shows sertaneja. Filho único, mora em São Paulo, longe da mãe que trabalha como doméstica na mesma casa há mais de 20 anos.

Paula

Bacharel em direito, Paula tem 28 anos e é de Lagoa Santa, Minas Gerais. Tem três irmãos, sendo um homem e ela é a do meio entre as meninas, o que, segundo a mineira, a deixou em desvantagem na hora dos presentes. “Sempre herdei tudo da mais velha e a mais nova ganhava tudo novo, porque as coisas já estavam gastas demais”, brinca. Toda a família mora próxima, em sítios um ao lado do outro, depois que a avó, hoje com 100 anos, decidiu partilhar, em vida, a fazenda entre seus filhos. Eles criam vários animais, mas sua preferida é a porca Felipa, apelidada de Pipa. O “bicho de estimação” de 150 quilos é tratado luxuosamente por ela desde o primeiro dia de vida, com direito a mamadeira e até a dormir junto na cama, quando era filhote.

Rízia

A jornalista Rízia é de São Miguel dos Campos, Alagoas, e tem 24 anos. Mora com os pais, a irmã e os bichos da família. Um de seus objetivos de vida é mostrar aos pais a mulher que se tornou. Ela e a irmã sempre foram muito unidas. A alagoana adora fazer palhaçada e tem o dom de aproximar as pessoas, como se fosse um elo. Mas diz também que quando cisma, “pega ranço na hora”. Se considera ansiosa, impulsiva e com atitude, mas confessa: “sou o bicho de manhã. Mas depois do meio-dia, viro gente”.

Rodrigo

O carioca de 40 anos é cientista social especializado em direitos humanos e dramaturgo. Trabalha com artes visuais desde os sete anos e, aos 14, descobriu o teatro. Percebeu que os colegas de profissão passavam por problemas financeiros e, então, decidiu estudar filosofia para ter outra alternativa de carreira. Os estudos acadêmicos influenciaram seu atual trabalho artístico e na temática recorrente: as tradições de matriz africana.

Tereza

Tereza é de Arcoverde, Pernambuco, e tem 52 anos. Foi mãe aos 18, tem dois filhos e três netos. Psicanalista e Técnica de Enfermagem, tem pós-graduação em Assistência Social e Psicologia e mestrado em Ciências da Educação. Ingressou na faculdade apenas após os filhos já estarem crescidos. Antes disso, trabalhou como vendedora de mercadorias que comprava no Paraguai e chegou a viver no país por oito meses. Gosta de música, teatro e sair com os amigos.

Vanderson

Natural de Rio Branco, no Acre, Vanderson, de 35 anos, é biólogo e coordenador educacional indígena. Criado pela mãe e por três irmãs mais velhas, conta que não teve pai presente, mas que a mãe fez os dois papeis muito bem. Tem seis sobrinhos e atualmente mora com a mãe e uma das irmãs. “Acredito que, por ter sido criado só por mulheres, eu tenha uma visão mais aberta sobre muitos assuntos”, revela. Sociável, afirma que é popular em sua cidade. Toca ukulelê, faz crochê e gosta de tomar uma cerveja ou um café à beira do rio, depois de um dia de trabalho. Seu gosto musical é variado: vai de Chico Buarque a Motorhead.

Vinicius

Vinicius, de 40 anos, nasceu em São Paulo mas vive em Belo Horizonte desde os oito, e se considera mais mineiro que paulista. Trabalhava como diretor de arte e designer gráfico, mas, em 2008 começou a atuar como artista plástico e atualmente se sustenta com arte. Mora com os pais e, no antigo quarto do irmão, montou seu ateliê. Teve sua filha aos 17 anos, e é muito próximo dela. “Somos como irmãos”, revela.