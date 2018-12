Barbarense participa de novela do SBT

A barbarense Isabela Moreira Gonçalves, que nesta quarta-feira completa 7 anos, está realizando participações na novela infantil “As Aventuras de Poliana”, do SBT. Estudante de teatro, ela vem realizado workshops com diretores do canal e é agenciada pela empresa paulistana Trade, por meio da qual foi convidada a participar da produção.

Foto: Divulgação

Mãe de Isabela, Wilma Aparecida Moreira conta que, inicialmente, não levou tão a sério o desejo da garota em atuar, mas depois mudou de postura. “Ela foi mostrando que ela quer, que gosta. Ano passado coloquei ela em aula canto. Ela fez um ano, mas ela gosta de interpretar, ela ama”, conta. Wilma explica que a filha já participou de seis cenas como figurante e que devem ocorrer novas filmagens com ela no início de 2019.

“Estou muito orgulhosa, encantada, em estar podendo ajudar a realizar o sonho dela”, acrescenta. “Eu amei gravar. O SBT é lindo, maravilhoso. E era o meu sonho”, comemora Isabela.

“As Aventuras de Poliana” é exibida desde maio deste ano. Inspirada no romance “Pollyana”, da estadunidense Eleanor H. Porter, mostra a história de uma garota que perde os pais e tem de viver com a tia, que a acolhe a contragosto e a considera uma perturbação. Apesar disso, encontra alento em funcionários da casa e amigos.