Bárbara Paz comanda 4ª temporada de ‘A Arte do Encontro’

Após 13 episódios comandados por Tony Ramos, Bárbara Paz reassume o lugar do ator no comando da quarta temporada de “A Arte do Encontro”, do Canal Brasil.

Sob a direção de Felipe Nepomuceno, nos próximos programas, a atriz vai receber Bia Lessa, Daniel Dantas, Elisa Lucinda, Luis Miranda, Maria Ribeiro, Paulinho Moska, Xico Sá e Zélia Duncan para conversas intimistas intercaladas por leituras de trechos de livros, poesias e peças de teatro. Foto: Divulgação

Na tevê fechada, a produção semanal vai ao ar sempre às quartas, às 21h30. A primeira convidada de Bárbara é Laura Cardoso.

Entre trechos de Manoel de Barros e Charles Bukowski, as duas falam sobre medo e dúvida, Deus e religião, solidão, a infância pobre e o tempo.

Aos 91 anos de idade, Laura é considerada pelo público e crítica uma das grandes artistas de seu segmento, atuando desde a década de 1950 em produções dramatúrgicas, ganhando notoriedade nas telenovelas.