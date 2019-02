Atriz vive a complexa e intensa Diana

O retrato cru e naturalista de “Sob Pressão” sempre chamou a atenção de Ana Flávia Cavalcanti. Atriz, diretora e roteirista, ela assistiu ao filme de Andrucha Waddington, baseado no livro homônimo do médico Marcio Maranhão e da escritora Karla Monteiro, e acompanhou as duas temporadas da adaptação televisiva de forma intensa.

Por ser fã da produção, Ana Flávia achou bem inusitado ser chamada para os testes de elenco da terceira leva de episódios da série, que aconteceram em meado de 2018. “Recebi o convite da Cibele (Santa Cruz), produtora de elenco. Mandei uma ‘selfie tape’ e dias depois me disseram que eu estava selecionada. Fiquei muito feliz, pois é uma obra que fala diretamente com o Brasil diversificado de hoje”, valoriza. Foto: Divulgação

Na terceira temporada, que tem previsão de estreia para abril, Ana Flávia vive a complexa Diana, que chega à série para formar um triângulo amoroso com os protagonistas Carolina e Evandro, personagens de Marjorie Estiano e Julio Andrade. “Diana chega ao hospital tentando socorrer a irmã, que teve complicações ao fazer aplicações de PMMA (polimetilmetacrilato) no corpo. E assim ela acaba se aproximando do Evandro”, adianta a atriz que entra no meio da temporada e fica até 14º e último episódio.

O ponto de encontro entre Diana e o médico se dá justamente no delicado ambiente do vício. Desde a primeira temporada, Evandro trava uma longa batalha para vencer sua dependência em opiáceos, remédios à base de ópio. Já Diana sofre com a compulsão por cocaína. Junto com ela, outros nomes como Drica Moraes, Neuza Borges e Joana Fomm também aparecem nos novos episódios.

A atriz de 36 anos sempre tentou equilibrar sua carreira entre projetos mais comerciais, como a novela “Além do Tempo” e a premiada temporada de “Malhação – Viva a Diferença”, com performances artísticas mais conceituais como “A Babá Quer Passear” e “SERVIÇAL”.

Ao longo de 2019, além de “Sob Pressão”, Ana Flávia também estará na segunda temporada de “A Garota da Moto”, do SBT, se lança como diretor no curta “A Rã” e ainda está no longa “A Mordida”, do diretor português Pedro Neves Marques em Portugal.