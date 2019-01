Atriz Etty Fraser morre em SP, aos 87 anos

A atriz Etty Fraser morreu nesta segunda-feira, dia 31, de insuficiência cardíaca. Ela estava internada desde sábado no Hospital São Luis, no bairro do Morumbi, em São Paulo. A atriz estava com 87 anos.

“Além de uma grande atriz, foi uma amiga muito generosa – a classe teatral a amava muito”, disse a também Miriam Mehler, que a acompanhou em seus momentos finais. “Basta lembrar que foi a criadora de um fundo de assistência aos artistas.” Segundo a atriz, a ruidosa e contagiante gargalhada de Etty, que já era sua marca, continuará como uma doce lembrança. Foto: Wikimedia Commons

De fato, foi com um sorriso largo que Etty conquistou não só plateias, mas também o ator Chico Martins (morto em 2003), com quem se casou em 1960, quando os dois contracenaram pela primeira vez juntos, na peça As Feiticeiras de Salem, de Arthur Miller.

O diretor foi Antunes Filho e a montagem contou ainda com cenários de Maria Bonomi. Eles só sacramentaram a união na Igreja em 1992, quando a atriz, filha de mãe judia, converteu-se ao catolicismo

Etty Fraser Martins de Sousa nasceu em 8 de maio de 1931, no Rio de Janeiro. Seu nascimento, aliás, aliviou a pressão que a mãe sofria do próprio pai. É que a mãe da atriz era uma judia polonesa e se casou escondida com um argentino que era filho de escocês protestante. O avô de Etty só aceitou a união quando ela nasceu.

Em 1946, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, ela e a irmã Vivi foram estudar na Inglaterra. Então disposta a ser uma professora de inglês, Etty mudou o rumo de sua vida ao conhecer o teatro de Shakespeare. Mesmo assim, só estreou como atriz com 28 anos, quando acompanhou uma aluna na peça Vento Forte para Papagaio Subir, montado por um grupo amador da Faculdade de Direito. Era, na verdade, o embrião do Teatro Oficina.

Ao cumprimentar o diretor, o jovem José Celso Martinez Corrêa, Etty foi convidada por ele para fazer um teste para seu próximo espetáculo, A Incubadeira, que Zé Celso escreveu com Amir Haddad. A audição aconteceu no dia de seu aniversário, 8 de maio, e Etty precisou fugir da própria festa para tentar a sorte.

Etty não foi apenas aprovada como ainda recebeu o prêmio de melhor atriz no Festival de Santos. Aos poucos, começou a fazer história ao se tornar uma das fundadoras dos teatros Oficina e Arena, participando das principais montagens desses espaços – algumas históricas, como O Rei da Vela.

Em 1968, estreou na televisão e também fez história: participou da revolucionária novela Beto Rockfeller, de Bráulio Pedroso, na Tupi. Foi o folhetim que mudou os rumos da telenovela brasileira, tornando-a mais próxima do nosso dia a dia.

No cinema, Etty participou de inúmeros filmes, muitos antológicos, como São Paulo S.A. (1965), de Luis Sérgio Person. Mas foi em Durval Discos, que Anna Muylaert dirigiu em 2002, que a atriz revelou a força de seu talento.