As famosas que escolheram adotar

A adoção é o ato jurídico no qual uma pessoa é permanentemente assumida como filho(a) por um indivíduo ou por um casal, que não são os pais biológicos do adotado(a). Pode ser por opção ou por infecundidade, muitos casais no mundo inteiro resolvem recorrer à adoção para constituir ou aumentar suas famílias.

Um gesto de amor que transcede a biologia, ultrapassa as barreiras do preconceito e egoísmo, dando espaço para um sentimento incondicional: a maternidade.

Para entrar no clima do dia nacional da adoção, comemorado dia 25, conheça as celebridades que escolheram adotar.