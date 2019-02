Artistas e personalidades lamentam morte de Bibi Ferreira

Morreu nesta quarta-feira, 13, a atriz e cantora Bibi Ferreira, aos 96 anos. A artista havia anunciado a aposentadoria dos palcos no ano passado, quando encerrou a turnê Por Toda a Minha Vida.

Artistas e personalidades lamentaram, nas redes sociais, a morte da atriz e cantora. Foto: Divulgação

Nathalia Timberg

“Mais que amigas: friends. Não poderíamos deixar de parabenizar esta dama do teatro, Bibi Ferreira, que completa 96 anos hoje. Uma vida dedicada ao teatro!

É a Bibi a quem Nathalia deve sua estreia profissional em ‘Senhora dos Afogados’, em 1954, dirigido pela nossa aniversariante do dia.

Que sua arte continue nos inspirando, Bibi!”

Maria Bethânia

“A maior artista do Brasil nos deixou hoje. Que dia triste. Obrigado por tudo, Bibi Ferreira! ?? “Bibi Ferreira é a pessoa que mais entende de teatro no Brasil, vitoriosa como atriz, diretora e mulher” (Maria Bethânia) #rip #bibiferreira”

Elza Soares, cantora

“Ô meu Deus! Que dia triste para o Brasil! Brilhe sempre, Estrela Bibi???”

Daniela Mercury, cantora

“Agora quem nos deixa é a maravilhosa DIVA Bibi Ferreira. Tive o prazer de homenagear em vida essa mulher maravilhosa. A Canção diz: ‘Bibi, Beauvoir, Rita Lee, Bethânia, Irmã Dulce e Dercy… cada mulher que se impõe, nos LIBERTA!’ Te amo, Bibi. #BibiFerreira #RipBibi #saudade”

Guilherme Weber, ator e diretor

“Partiu a grande feiticeira do teatro brasileiro! 80 anos de carreira enfeitiçando os espectadores do país, lutando pelo reconhecimento da profissão, por melhores condições de trabalho, pela liberdade de expressão e pela comunidade LGBT! Uma carreira gloriosa e inspiradora! Nem todos os obrigados dariam conta, Bibi! Nem todos os Bravos!”

Bibi, Uma Vida em Musical

“Hoje se vai a maior estrela da história do teatro brasileiro. Bibi Ferreira. Nossa Deusa maior. Portadora de inumeros talentos, nos agraciou com sua arte, com seu amor ao ofício e devoção. Fez da arte, cada suspiro seu, do seu ofício, sua vida e foi e sempre será, luz no caminho de todas as gerações de artistas.

Que Deus a receba em paz e luz.

Nós, fãs, sentiremos saudades e enviamos a você nosso amor e carinho.

Brilhe ainda mais ESTRELA.”

Herbert Richers, Jr., ator e dublador

“Desce a cortina para Bibi Ferreira,a maior performer do planeta. Obrigado pela sua gigantesca fabulosidade. Vida gloriosa e soberbamente bem vivida. Adorada Bibi. Não haverá outra como você.”

Andrea Matarazzo, empresário e político

“Mais uma notícia triste. Faleceu hoje a grande atriz Bibi Ferreira, aos 96 anos. Bibi deixa uma obra inigualável no teatro brasileiro. A grande diva do teatro ficará entre nós para sempre.”

Lulu Santos, cantor

“Brava Bibi!!!”

Miguel Fababella, ator e diretor

“Foi-se a imensa Bibi Ferreira. Devo a ela meu primeiro encantamento com o palco assistindo sua perfomance em Alô Dolly quando era um menino de oito anos. Obrigado por tudo, mas principalmente obrigado por honrar o palco sempre.”

Instituto Vladimir Herzog

“Maior nome do teatro brasileiro, Bibi Ferreira morreu aos 96 anos. O @vladimirherzog manifesta a mais sincera solidariedade aos familiares e amigos da atriz. Bibi nos mostrou que o teatro é uma ferramenta poderosa na missão de transformar a sociedade “