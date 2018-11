Arlindo Cruz volta a mexer a boca após ficar um ano internado por causa de AVC

Há quatro meses, Arlindo Cruz recebeu alta do hospital após ficar um ano internado por causa de um AVC. No tratamento em casa, o cantor está sendo acompanhado por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e fonoaudiólogos. A proximidade com a família e amigos trouxe evoluções significativas no quadro de saúde do sambista, que luta para recuperar movimentos básicos e comunicação.

Arlindinho, filho do músico, compartilhou alguns dos momentos de progressos de Arlindo durante o programa “Ritmo Brasil”. Ele relatou um episódio em que o sambista reagiu ao cancelamento de um atendimento da fonoaudióloga porque, segundo informações de um médico, Arlindo não teria mais condições de voltar a falar ou mexer a boca.

“Minha mãe se negou: ‘Não, mas não tem a possibilidade mínima. Ele vai voltar a falar sim, ele vai abrir a boca, ele vai comer’. Então, 20 dias atrás, ele voltou a mexer a boca. O médico pediu desculpas”, revelou Arlindinho.

Sobre a situação do pai e o futuro no mundo da música, ele avaliou: “Tudo que ele podia fazer pelo samba e acho que por cada um, ele já fez. Agora é viver para ele, curtir, ver suas obras sendo regravadas e as inéditas apresentadas por outros artistas. Tudo o que ele fez não vai morrer, será eterno e acho que agora é ele voltar para entender que o mundo do samba ama ele e que ele é um artista incrível”, concluiu.