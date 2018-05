Após criar empresa, Isabelle Drummond faz palestra

No último domingo ocorreu a Bienal Geek, em Recife, e entre os vários palestrantes estava Isabelle Drummond. Para quem não sabe, ela não é apenas atriz, mas também documentarista e empreendedora: no ano passado, criou a Levê Pocket, uma empresa de refeições que faz entregas no Rio de Janeiro.

Isabelle e sua sócia, Mariana Fernandes, palestraram justamente sobre a empresa, e o ponto central da palestra era criatividade nos negócios. Alguns momentos da palestra foram compartilhados nas redes sociais por alguns fãs.

Fora das telinhas há algum tempo, Isabelle deve voltar à Globo em 2019, como protagonista da novela Verão 90, próxima novela das 19h da emissora.