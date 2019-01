Ao lado de Anitta, Nego do Borel é vaiado após polêmica com Luisa Marilac

Nego do Borel foi vaiado neste domingo, 20, ao subir ao palco do Show das Poderosas, de Anitta, no Rio de Janeiro. Durante o ensaio, a plateia pediu a saída do cantor, consequência de um comentário considerado transfóbico feito por ele para Luisa Marilac. Nego do Borel chamou Luisa de “homem gato” e depois de desculpou.

Anitta fez um discurso em defesa do amigo. “Eu jamais vou virar as costas para um amigo meu. O que eu posso fazer como amiga é instruir as pessoas das coisas que elas não sabem”, disse A cantora. Em 2017, eles lançaram a música “Você Partiu Meu Coração”.

Ainda sob vaias, Anitta continuou a falar. “A gente vive em um País onde as pessoas nascem sabendo muito pouco sobre muita coisa, principalmente de onde o Nego veio”, disse – afirmando que não estaria de acordo com o que ele fez.

“Não significa que eu concorde com coisas que ele pensa e faz, mas significa que eu o amo independente disso e eu estou aqui para ensinar ele (sic) as coisas”, completou.

“As pessoas aprendem com seus erros, ele aprende com os dele, com certeza ele está aprendendo agora” finalizou Anitta no seu discurso para a plateia.

Nego do Borel tentou amenizar a situação fazendo uma rima e estimulando os fãs da plateia, começando a cantar “Você Partiu Meu Coração”. No entanto, a letra não fluiu entre o público, que continuou a vaiar.