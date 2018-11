Anitta deixa apresentador argentino sem graça ao admitir que fez sexo a três

Anitta participou do programa argentino “Podemos Hablar”, apresentado por Andy Kusnetzof, no canal Telefe, no último sábado. “Sincerona”, a cantora revelou que já fez sexo a três, e deixou o apresentador sem graça.

O assunto veio à tona quando Andy questionou se Anitta já tinha realizado fantasias sexuais. “Sexo a três… Você já fez?”, perguntou o apresentador. Mas, ao ouvir a afirmação da cantora, Andy ficou visivelmente sem graça. “Para que perguntou, se não quer ouvir?”, indagou a cantora, aos risos.

Ela explicou, então, que realizou a fantasia sexual mais de uma vez e que foi bom. “Se você confia na pessoa, que na época era meu namorado, não acontece nada ruim”, declarou. Ela ainda disse que para que a experiência dê certo, caso exista um relacionamento com alguma das partes envolvidas, é indispensável diálogo prévio e regras. “É preciso conversar antes com o parceiro, estabelecer regras, para ninguém se chatear”, explicou Anitta. Assista ao vídeo no endereço a seguir (https://youtu.be/xcyblplGIUQ).