Angelina Jolie retira sobrenome de Brad Pitt

Foto: Divulgação

Angelina Jolie não tem mais o sobrenome do ex-marido Brad Pitt. A atriz alterou o documento oficialmente, de acordo com informações do site norte-americano The Blast. O casal finalmente chegou a um acordo de em dezembro de 2018, depois de mais de dois anos de discussões.

Angelina entrou com pedido de divórcio em setembro de 2016, após dez anos juntos e dois de casamento, o que chocou o mundo das celebridades. O casal travou uma amarga disputa pela guarda dos seis filhos, sendo três biológicos e três adotados.

Os filhos do ex-casal também foram mencionados nesse processo, mas eles continuarão tendo os nomes Jolie-Pitt em seus documentos. Ainda não há informações sobre a custódia das crianças, ou seja, com quem devem ficar os filhos. Angelina e Brad Pitt acertam detalhes sobre a divisão de milhões de dólares em ativos.