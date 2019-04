Ana Paula Padrão não apareceu no ‘MasterChef’ devido a uma cirurgia

Algumas pessoas sentiram falta de Ana Paula Padrão no MasterChef deste domingo, 28, e manifestaram isso no Twitter. Também na rede social, a apresentadora explicou por que não estava na edição que foi ao ar.

“Nesse episódio eu não estou. Enquanto os chefes estavam apresentando aí esta prova, eu nem havia voltado do centro cirúrgico: pedra no rim”, disse Ana Paula.

Ela contou que o episódio foi gravado no fim de fevereiro. “Fiquei uns dias em casa, me recuperando. Querem um conselho? Tomem água! Agora estou ótima, totalmente recuperada. Mas, olha, é uma DOR com letras maiúsculas!”, comentou.

A apresentadora disse que nesta terça-feira, 30, vai detalhar melhor o motivo de sua ausência no programa MasterChef Para Tudo, que traz cenas inéditas, receitas, curiosidades e bastidores da atração.

Ana Paula lamentou não ter se despedido de Marcus Lima, que foi eliminado neste domingo, 28. Os participantes tiveram de preparar empanadas argentinas, um petit gateau e um suflê de goiabada para tentar sobreviver na competição.