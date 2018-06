Amigos preocupados com a magreza de Johnny Depp

Johnny Depp chocou o público ao aparecer pálido e bem mais magro em fotos divulgadas nas redes sociais recentemente. Os cliques foram registrados por fãs durante a turnê da banda do astro, Hollywood Vampires, na Rússia.

Apesar do visual chocante poder ter sido resultado de seu papel no filme Richard Says Goodbye, em que ele interpreta um paciente de uma doença terminal, pessoas próximas ao ator estariam preocupadas com seu estado de saúde. Apesar de não acharem que ele está doente, seus amigos criticaram seu estilo de vida de rockstar e a forma de como está se cuidando.

Ao site The Hollywood Life, uma fonte desabafou: “Johnny esteve sob muito estresse e ele está festejando muito. Quando Johnny está solteiro, ele não tem ninguém para reinar nele, e pode ficar bem louco. Não ajuda que ele esteja em turnê agora. Quando Johnny está tocando com a banda, ele gosta de mergulhar no estilo de vida do rock ‘n roll, e isso pode realmente fazer um número em sua saúde e bem-estar”.

A fonte ainda deixou claro que os amigos do ator esperam que ele tire uma folga para se cuidar. Recentemente, Depp se envolveu em uma polêmica atrás da outra, além de perder vários fãs devido ao seu comportamento agressivo com a ex-esposa, Amber Heard.