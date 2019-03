‘Amigo de Aluguel’ mostra mestre dos disfarces

Já está disponível no Universal a segunda temporada de “Amigo de Aluguel”. Com produção da O2 Filmes, nos novos episódios da série, Fred (Felipe Abib) precisará assumir papéis ainda mais exóticos para resolver os problemas de seus clientes.

Ele também terá de reconquistar sua amizade com Jun Ho (Thiago Amaral) e se reaproximar do filho. Mais curta, a nova temporada conta com cinco episódios e tem participações especiais de Bianca Müller, Luiz Serra, Marianna Armellini, Robson Nunes, Cris Nicolotti, Virginia Cavendish e Thomas Huszat. Foto: Divulgação

No episódio de estreia, “O Padre”, Fred precisa assumir a identidade de um padre para realizar um batismo e, assim, tirar a sogra católica do pé de sua cliente, Julia (Micheli Machado).

Enquanto isso, Ivan (Enzo Barone) decidiu fazer primeira comunhão, pegando Fred de surpresa, que não apoia a escolha do filho, pois acredita que ele foi influenciado pelo padrasto. Jun Ho volta de suas férias em Cuba, mas continua chateado com Fred.

Criada por Dainara Toffoli e Josefina Trotta, a série traz também no elenco principal as atrizes Luciana Paes e Christiana Ubach. A direção é de Dainara Toffoli, Luis Pinheiro e Max Calligaris.