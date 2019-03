Amazon Prime Video traz ‘Hap and Leonard’

Ambientada nos anos 1980, “Hap and Leonard” gira em torno da improvável amizade entre Hap Collins (James Purefoy), um homem branco da classe operária que é enviado para a prisão por se recusar a prestar o serviço militar, e Leonard Pine (Michael Kenneth Williams), um gay negro e veterano da guerra do Vietnã com problemas para controlar sua raiva.

Foto: Divulgação

Ambos são experts em artes marciais e se unem para solucionar crimes brutais na cidade fictícia de LaBorde, no Texas.

Já disponíveis no catálogo da Amazon Prime Video, cada uma das três temporadas da série adaptou um livro diferente de Landsdale: “Mucho Mojo”, “Savage Season” e “The Two-Bear Mambo”, respectivamente. No elenco, Jimmi Simpson, Bill Sage e Christina Hendricks.