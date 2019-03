Amazon Prime Video traz documentário ‘Lorena’

Com produção executiva de Jordan Peele, o aguardado documentário de quatro episódios “Lorena” já está disponível. Destaque no último Sundance Film Festival, a produção é dirigida pelo aclamado documentarista Joshua Rofé e revela a verdade por trás do notório caso de John Wayne e Lorena Bobbitt ao contestar a narrativa apresentada até hoje em torno do ocorrido.

Foto: Divulgação

A série apresenta uma nova perspectiva sobre a história de Lorena Bobbit e como este caso influenciou os noticiários e o sensacionalismo em coberturas midiáticas em tempo real.

A confusão ocorrida em meados dos anos 1990 se espalhou em manchetes sensacionalistas de tabloides e piadas de programas da televisão americana, um desperdício de uma história que deveria ter sido utilizada para gerar um debate nacional sério em torno da violência (doméstica ou não) contra mulher nos Estados Unidos.

“Lorena” é uma visão inovadora do caso, uma re-investigação dos profundos problemas e dolorosa tragédia humana em torno deste abominável escândalo americano.