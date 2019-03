Alok doa R$ 30 mil para jovem fazer neurocirurgia

Alok doou cerca de R$ 30 mil para sua fã Nathalia Silva, no domingo, 11, para ajudá-la a pagar uma cirurgia no rosto. A jovem de 17 anos tem cranioestenose – condição que deforma a cabeça devido ao mau fechamento do crânio.

Ela estava com uma campanha online e conseguiu arrecadar a maior parte do valor, mas ainda faltava uma quantia considerável. Assim, quando o DJ soube da história, resolveu completar o preço do procedimento e demonstrou interesse em conhecer Nathália.

“Choro agora de felicidade. Não estou conseguindo responder todos, mas quero expressar minha eterna gratidão pelas pessoas que doaram, compartilharam a minha história, me incentivaram e lutaram comigo”, escreveu ela no Instagram.

“Te amo, Alok. Hear Me Now música do artista faz parte da minha história”, afirmou emocionada.