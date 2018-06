‘A Feiticeira’ retorna com sua magia e sedução

Fãs da série americana “A Feiticeira” podem comemorar a sua volta. As histórias de Samantha e James, de Elizabeth Montgomery e Dick York, já podem ser assistidas. A cada mês, uma nova temporada será publicada na plataforma para os assinantes.

Foto: Divulgação

Neste mês de junho, o canal do sistema Globosat, disponibiliza a primeira temporada completa, com 36 episódios. Na trama, a feiticeira se casa com um homem mortal comum e promete levar a vida de uma típica dona de casa suburbana americana.

Com grande popularidade nos Estados Unidos, a série se tornou a segunda atração mais vista no país em seu ano de estreia e a mais longa série televisiva com temática sobrenatural durante os anos 1960 e 1970. Ao longo de seus oito anos de duração, foi indicada aos prêmios mais respeitados da televisão. Entre eles, quatro Globos de Ouro e 22 Prêmios Emmy.