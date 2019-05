‘6 De Uma Vez’ tem mais uma temporada no TLC Go

Courtney e Eric Waldrop formam um jovem casal que vive no Alabama com três filhos: uma família tipicamente americana que em breve terá de se despedir do convencional quando Courtney, que está grávida pela quarta vez, der à luz sêxtuplos.

Nesta semana, o TLC Go entra na casa dos Waldrop para acompanhar e reviravolta na rotina dos pais e das crianças com a série “6 De Uma Vez”. Courtney e Eric se conhecem desde a escola e começaram a namorar ainda na adolescência. Mesmo para eles, parceiros de longa data, ter nove crianças em casa é um desafio gigantesco que exigirá adaptação.

A alegria é enorme, mas vem acompanhada de um medo natural. De alguma forma, eles estão preparados para o baque, mas a reação dos irmãos mais velhos – o primogênito Saylor, de oito anos, e os gêmeos Bridge e Wales, com cinco anos –, será uma surpresa e faz parte das situações delicadas que Courtney e Eric terão pela frente.

No episódio de estreia, Courtney e os médicos se preparam para o parto. Os bebês nascerão ainda na fase prematura, por tratar-se de uma gravidez de alto risco e a mamãe teve de guardar repouso durante a maior parte da gestação.