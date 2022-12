Cultura CCXP22: homenagem a Fernando Meirelles e painel da Disney são atrações do 1º dia

Depois de dois anos de espera, a CCXP (ex-Comic Con Experience) volta a ser presencial. O evento, um dos maiores do mundo em cultura pop, fez duas edições online por conta da pandemia e acontece a partir desta quinta-feira, 1°, até domingo, 4, no São Paulo Expo, com expectativa de receber 300 mil pessoas.

No principal espaço do evento, o Palco Thunder by Cinemark Club, acontece, a partir das 12h30, uma homenagem aos 20 anos de Cidade de Deus e ao diretor Fernando Meirelles, que vai receber o prêmio de homenageado do ano. Também marcarão presença Andrea Barata Ribeiro, Daniel Rezende, César Charlone, Braulio Mantovani, Alexandre Rodrigues e Seu Jorge.

Às 14h30, no mesmo palco, estará Jim Starlin, criador do universo espacial Marvel. O criador de Thanos falará de sua longa e bem-sucedida carreira, e também de seu “filho mimado”, o grande vilão do MCU. Na sequência, às 15h30, é a vez de subir ao palco, Alexander Ludwig, das séries Vikings e Heels, que vem pela primeira vez ao Brasil.

Mais tarde, às 16h30, tem início o primeiro grande painel de um estúdio: a Disney chega à CCXP aquecendo seus motores para comemorar 100 anos. O painel será dividido em quatro momentos: o primeiro dedicado à animação Elementos, da Pixar. O segundo, trará novidades da Lucasfilm sobre o universo Star Wars e Indiana Jones. Em seguida é a vez de conhecer mais sobre a sequência de Avatar. E a última atração do painel é dedicado à Marvel Studios, que deve apresentar novidades sobre o novo Homem-Formiga. Entre os convidados estão Kevin Feige, Peyton Reed, Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jonathan Majors, Jon Landau, Zoë Saldaña, Denise Ream, Jon Favreau (remotamente), Dave Filoni (remotamente).

A seção destinada a fotos e autógrafos de artistas vai contar com a presença Alexander Ludwig, astro da série Vinkings, Edgar Vivar, que interpretou o Sr. Barriga no seriado Chaves, John Rhys Davies, conhecido por interpretar Gimli, na trilogia O Senhor dos Anéis, além de Tenoch Huerta, que deu vida a Namor, no mais recente lançamento da Marvel, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. Os encontros acontecem às 12h20 (Alexander Ludwig) e 13h (todos os demais).

Já no Palco Ultra, terá espaço o anúncio de novas histórias da Conrad para 2023, além das novidades da Crunchyroll, plataforma de streaming para animes.