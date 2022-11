‘Dungeons & Dragons’ ganha painel com presença de Hugh Grant e Chris Pine

Além do painel da distribuidora, o público poderá viver uma experiência imersiva no universo de Dungeons & Dragons

A CCXP22, que acontece entre os dias 1º e 4 de dezembro na São Paulo Expo, vai contar com um painel dedicado ao filme Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes, da Paramount Pictures em associação com a eOne, que tem previsão de estreia em 13 de abril de 2023.

No painel que acontece no domingo, 4, às 16h30 estarão os atores Chris Pine, Hugh Grant, Regé-Jean Page e Justice Smith. Além disso, também marcam presença os diretores do filme Jonathan Goldstein e John Francis Daley (roteiristas de Homem Aranha: De Volta ao Lar) e o produtor Jeremy Latcham (Os Vingadores, Homem de Ferro, Guardiões da Galáxia).

No longa, um charmoso ladrão e um bando improvável de aventureiros armam um plano épico para recuperar uma relíquia perdida. Mas as coisas vão perigosamente mal quando eles se deparam com as pessoas erradas. O longa traz o mundo rico e o espírito divertido do lendário jogo de RPG para a tela grande em uma aventura hilária e repleta de ação.

Além do painel da distribuidora, que contará com apresentação de conteúdos exclusivos, o público poderá viver uma experiência imersiva no universo de Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes em um estande medieval inspirado na taverna apresentada na San Diego Comic Con, com atividades interativas.