CCXP anuncia valores para 2023, com ingressos a partir de R$ 160

Vendas começam no dia 6 de abril, às 12h, no site oficial da CCXP, e seguem apenas até o dia 30 de abril

Após o anúncio das datas oficiais do evento (30 de novembro e 3 de dezembro em São Paulo), a CCXP23 revelou nesta quinta, 23, os valores do primeiro lote de ingressos. As vendas começam no dia 6 de abril, às 12h, no site oficial da CCXP, e valem apenas até o dia 30 de abril, segundo a organização.

Valor mínimo

Ingressos vão custar a partir de R$ 160, que corresponde à meia entrada para a quinta-feira. O custo da meia sobe para R$ 180 na sexta-feira, é de R$ 240 no sábado e domingo. O combo para os quatro dias sai por R$ 240.

Entrada social

Neste ano, será alternativa ao ingresso de inteira, a partir de R$ 210. A modalidade tem descontos de 37% a 43% sobre o valor da inteira mais um valor extra de R$ 10, que é direcionado às ações de combate à fome, através de uma instituição parceira que ainda será anunciada. Custo para os 4 dias nesse formato fica em R$ 870.

Modalidades especiais

Os ingressos dessas categorias chegam a custar até R$ 12.500, caso do “Full Experience”, com entrada 1 hora antes, acesso VIP em palestras e pré-estreias, quatro fotos e autógrafos com artistas convidados, mais um pacote de brindes. Há ainda a “Epic Experience” que permite acesso à Spoiler Night, noite que antecede o início oficial do evento, e um autógrafo ou foto por R$ 2.200.

Quinta-feira: Meia: R$ 160 / Social: R$ 210 / Inteira: R$ 320

Confira os valores

Sexta-feira: Meia: R$ 180/ Social: R$ 230 / Inteira: R$ 360

Sábado ou domingo: Meia: R$ 240 / Social: R$ 290 / Inteira: R$ 480

Quatro dias: Meia: R$ 740 / Social: R$ 870 / Inteira: R$ 1.480

Epic Experience: Preço único: R$ 2.200

Full Experience: Preço único: R$ 12.500

Unlock: Preço único: R$ 2.900.

Epic Experience corresponde a 4 dias + entrada 1 hora antes + Spoiler Night + uma foto ou um autógrafo + kit de brindes com camiseta e pin da CCXP, pôsteres do festival, pin da Iron Studios e cordão

Full Experience: Epic Experience + assento na área VIP em todas as atividades + foto e autógrafo com quatro artistas + estacionamento VIP + quatro colecionáveis + acesso ao VIP lounge + pôster autografado.

Unlock: Evento para o mercado de entretenimento, nos dias 28 e 29 de novembro.