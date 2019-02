CCL abre vagas para cursos gratuitos

O CCL (Centro de Cultura e Lazer) Poeta António Zoppi, de Americana, abriu nesta quarta-feira 100 vagas gratuitas para oficinas de danças, yoga e coros. Uma das novidades do espaço no ano passado, o estilo K-pop recebe novos alunos para três cursos diferentes. No domingo, serão realizadas audições para aulas de balé intermediário e avançado.

Um dos grupos que está aberto a novos membros é o Coro Santo Antônio, que na última semana completou 70 anos e foi tombado como Patrimônio Imaterial da cidade. Para quem é ligado ao K-pop, estilo que se tornou um fenômeno na cultura pop asiática e já ganhou três festivais específicos em Americana, tem oportunidades nos grupos Serendpty e Double-B, ou então de participar de oficinas. Foto: Divulgação

Há ainda oportunidades para aprender dança solta e dança popular brasileira, e também são oferecidas aulas de Sahaja Yoga, aos sábados, das 9h às 12h, sem limite de vagas.

O CCL também divulgou ontem que abriu audições para aulas de balé intermediário e avançado. Elas vão começar no domingo e são destinadas a alunos a partir de 14 anos e que tenham mais de cinco anos de prática no ballet. Os interessados devem comparecer para fazer as audições no CCL, que vão ocorrer neste domingo, das 12h às 17h30; segunda, das 19h às 20h30; e quinta, das 19h30 às 20h30. As aulas vão ocorrer às quintas-feiras, das 19h30 às 22h.

As inscrições já podem ser feitas desde esta terça-feira, na Secretaria de Cultura e Turismo, das 8h às 16h30. A Sectur fica na Rua das Palmeiras, nº 8, no bairro Jardim São Paulo. Mais Informações: 3408-4800.

Inscrições abertas:

Curso: Dança popular brasileira (a partir de 10 anos)

Vagas: 10

Dias: Segundo e último sábado do mês (a partir de 9/02)

Horário: 14h às 16 horas

Professora Adriana Pires

Curso: Coralistas para o coral Coro Santo Antonio (a partir de 16 anos)

Vagas: 10

Dias: Terça-feira (a partir de 12/2)

Horário: 19h30 às 22 horas

Grupo Coro Santo Antonio

Curso: Dança Solta (a partir de 20 anos)

Vagas: 10

Dias: Terça-feira (a partir de 12/2)

Horário: 9h às 10 horas

Professora Sirlei Tavares

Curso: Coralistas para o Coral Vocalis (a partir de 12 anos)

Vagas: Sem limites

Dias: Terça e quinta-feira (a partir de 12/02)

Horários: 19h às 22 horas

Grupo Coral Vocalis

Curso: Oficina de K-pop (de 10 a 30 anos)

Vagas: 30

Dias: Sábado (a partir de 23/2)

Horário: 10h às 11h30

Professores Léo, Larissa, Samanta Nathalia e Jaycillin

Curso: Aulas de K-pop (a partir de 5 anos)

Vagas: 10

Dias: Sábado (a partir de 9/02)

Horários: 12h às 13 horas

Grupo Serendpty

Curso: Aulas de K-pop com grupo Double B (a partir de 12 anos)

Vagas: 10

Dias: Domingo (a partir de 19/02)

Horários: 17h às 18 horas

Grupo Double B

Curso: Sahaja Yoga (sem limite de idade)

Vagas: Não é necessário inscrições e não tem limites de vagas

Dias: Sábado (a partir de 12/02)

Horários: 9h às 12 horas

Marcus Carvalho