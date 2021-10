CBS anuncia show inédito de Adele e entrevista para Oprah Winfrey

18 out 2021 às 17:47 • Última atualização 18 out 2021 às 18:41

O canal CBS anunciou nesta segunda-feira, 18, um especial de duas horas com a cantora Adele no dia 14 de novembro. Adele: One Night Only terá show inédito e entrevista para Oprah Winfrey.

O programa estreia cinco dias antes do lançamento do tão aguardado quarto álbum da cantora, 30, após um intervalo de seis anos desde o terceiro disco.

Filmado em Los Angeles, o especial incluirá os sucessos de Adele e várias músicas novas. Será a primeira oportunidade dos fãs de verem seu material inédito. Por enquanto, ela só revelou o single e o vídeo da faixa Easy On Me. De acordo com o anúncio da CBS, o especial terá uma conversa exclusiva de Adele por Oprah Winfrey “de seu jardim de rosas”.

“Na primeira entrevista de Adele na televisão sobre seu novo álbum, as histórias por trás das canções, a vida após o divórcio, a perda de peso e a criação de seu filho”, diz a descrição do especial.

One Night Only será transmitido pelo canal CBS e no streaming Paramount +, onde será transmitido ao vivo e ficará disponível no catálogo.

Ao anunciar 30 na última semana, Adele comparou seu novo álbum a ter um amigo durante o período mais turbulento de sua vida, quando ela se casou, se divorciou e criou seu filho, hoje com nove anos.

“Quando eu estava escrevendo, foi como um amigo que veio com uma garrafa de vinho para me animar”, escreveu ela. “Meu sábio amigo que sempre dá os melhores conselhos. Sem esquecer aquele que diz: É Saturno que retorna, dane-se, você só vive uma vez. O amigo que ficava acordado a noite toda e apenas segurava minha mão enquanto eu soluçava incansavelmente sem saber por quê. (…) Aquele amigo que se preocupou comigo, mesmo que eu tenha deixado de me preocupar com ele por estar consumida pela minha dor. Eu reconstruí meticulosamente minha casa e meu coração desde então e este álbum narra isso.”