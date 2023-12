Cauã Reymond revela que nem sempre se achou bonito

O ator Cauã Reymond é considerado um dos maiores galãs das novelas brasileiras desde que estreou em Malhação como o personagem Maumau, em 2002, aos 22 anos. O artista revelou, porém, que nem sempre se considerou um “galã” na televisão e só passou a se enxergar como uma pessoa bonita mais de dez anos depois.

“Eu nem me achava bonito, engraçado isso”, comentou o ator em entrevista ao canal do jornalista Matheus Baldi no YouTube. “Eu sabia que as pessoas me achavam bonito, mas eu não me achava. Eu fui me amar mais aos 34, 33 anos.”

Segundo o artista, duas obras em que fez parte do elenco permitiram que ele passasse a deixar de ser um “rostinho bonito” para ser respeitado como ator no meio artístico: o filme Se Nada Mais Der Certo, de 2008, e a novela A Favorita, de 2009.

O artista também comentou sobre a época em que atuou em Da Cor do Pecado, de 2004. “Eu queria ser galã e eu queria ser ator sério. … Eu não consegui aproveitar o sucesso de muitos dos projetos nos quais eu estava inserido, porque tem uma coisa de um perfeccionismo, de estar sempre buscando o melhor”, contou.

No ar em Terra e Paixão, novela das 21h da Rede Globo, o ator já fez parte do elenco de outros folhetins marcantes. Ele trabalhou em Cordel Encantado, de 2011, Avenida Brasil, de 2012 e Passione, de 2010.