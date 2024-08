Cauã Martins vê seu papel em ‘Dr4g0n’ como passagem para personagens adultos

São apenas 20 anos de idade, mas Cauã Martins pode se orgulhar de ter uma longa trajetória profissional. A carreira começou com apenas 7 anos, na publicidade. Porém, desde os 9, ele atua no cinema, na tevê e no teatro, inclusive em musicais. Só que a experiência na pele do protagonista Daniel da série “Dr4g0n”, do Globoplay, marca uma mudança importante nesse caminho. “Já trabalho há bastante tempo, mas esse é o meu primeiro papel depois de fazer 18 anos. Deixei de ser um ator mirim para ser um adulto, o que envolve mais responsabilidades”, valoriza o rapaz.

“Dr4g0n” chegou à plataforma de streaming da Globo em julho, no dia 18. Trata-se da primeira série de ficção do Globoplay ambientada na temática de e-sports. Na história, Cauã dá vida ao talentoso e admirado Daniel, uma estrela do mundo dos games. Fora da esfera digital, porém, ele se mostra antissocial e até manipulador. Por causa da falta de diálogo, sua família não faz ideia que o jovem possa ser o misterioso e habilidoso Dr4g0n, codinome do gamer que dá título à produção. “O que mais me chamou atenção foi o foco que o personagem tem, sendo implacável em suas ações. Isso nas suas relações pessoais, mas principalmente na hora do jogo”, entrega.

Para a preparação, Cauã aproveitou certo conhecimento que já tinha do mundo dos games. “Por conta da série, me aprofundei muito mais. Me encantou especialmente ao ver o que esses atletas de e-sports passam para chegar no topo”, reconhece ele, que mergulhou na cultura geek. Trabalhar em projetos focados no público infantojuvenil também está longe de ser uma novidade para o ator, que passou três anos gravando “Escola de Gênios”, do Gloob, onde interpretou por seis temporadas o brilhante Otto, obcecado por arrumação. Além disso, ele esteve em “Não foi Minha Culpa”, do Star+, e no filme “Turma da Mônica: Laços” e em “Turma da Mônica: A Série”, disponibilizada pelo Globoplay, quando representou o personagem dos gibis Titi. “É um público espetacular, pois eles são muito genuínos e você percebe que o amor que sentem é natural. É um privilégio poder ser uma inspiração para eles”, derrete-se o estudante de Cinema.

Nome completo: Cauã Martins Ferreira.

Nascimento: 26 de maio de 2004, em São Paulo.

Atuação inesquecível: Como Daniel, em “Dr4g0n”.

Interpretação memorável: José Wilker como Vadinho no filme “Dona Flor e Seus Dois Maridos”, dirigido por Bruno Barreto e lançado em 1976.

Momento marcante na carreira: “O primeiro painel que eu participei da CCXP” (convenção brasileira de cultura pop, nos moldes da San Diego Comic-Con).

O que falta na televisão: “Programas de comédia”.

O que sobra na televisão: “Repetições”.

Com quem gostaria de contracenar: Fernanda Montenegro.

Se não fosse ator, seria: Psicólogo.

Ator: Gabriel Leone.

Atriz: Adriana Esteves.

Novela: “Cheias de Charme”, escrita por Filipe Miguez e Izabel de Oliveira e exibida originalmente pela Globo em 2012.

Vilão marcante: Félix, papel de Mateus Solano na novela “Amor à Vida”, escrita por Walcyr Carrasco e exibida originalmente pela Globo entre 2013 e 2014.

Personagem mais difícil de compor: Heitor no filme “Meninas Não Choram”, dirigido por Vivianne Jundi e disponível na Netflix.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Avenida Brasil”, escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela Globo em 2012.

Que papel gostaria de representar: “Um vilão de novela das nove”.

Filme: “Jogo de Cena”, documentário dirigido por Eduardo Coutinho e lançado em 2007.

Autor: Walcyr Carrasco.

Diretor: Héctor Babenco.

Vexame: “Esquecer o nome da pessoa na frente dela”.

Mania: “De mexer no cabelo toda hora”.

Medo: “De gansos”.

“Dr4g0n” – Globoplay.