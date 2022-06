Cátia Fonseca contrai covid-19 e é afastada do ‘Melhor da Tarde’

Cátia Fonseca testou positivo para covid-19 nesta segunda-feira, 6. Após o diagnóstico, a apresentadora precisou ser afastada do programa Melhor da Tarde, da Band.

Cátia compartilhou nas redes sociais um vídeo do momento em que ela entra ao vivo na atração para conversar com o público sobre seu contágio. Na legenda, ela escreveu um comunicado para os seguidores.

Ao explicar como contraiu a doença, a apresentadora da Band lembrou de Ana Maria Braga, que também testou positivo recentemente, dizendo que precisou fazer vários testes na sequência para ter certeza do resultado.

“Eu me cuido demais. E um cuida do outro durante e fora do programa (…) Semana passada, como a gente viajou, a gente fez exame segunda e quarta e deu negativo”, disse.

O marido de Cátia, o diretor Rodrigo Riccó, foi quem testou positivo primeiro, na semana anterior. A partir de então, a artista deixou de dormir no mesmo quarto que ele. “Por isso, tenho certeza de que o vírus ficou mais tempo encubado em mim do que ficou nele.”

Cátia contou que chegou a confundir os primeiros e únicos sintomas com uma crise alérgica. “Eu só fui perceber que estava com covid ontem à noite domingo, 5. Eu tenho rinite e essa época do ano eu sempre tenho rinite, desde que eu me conheço por gente. Então é nariz entupido, é espirro. Ficarei entediada, mas em casa”, concluiu.