Cássia Sanches estreia na novela “Gênesis”

Nascida em Pelotas, a gaúcha Cassia Sanches tem a arte no sangue por gerações. Da bisavó musicista, à avó dançarina de tango e mãe dona de uma companhia de dança, era inevitável que o fruto se tornasse uma artista completa. Hoje, formada em Cinema pela PUC Rio, bailarina profissional, maquiadora, diretora, produtora, cantora e com 20 anos de carreira artística em seus 26 anos, Cassia dá vida a personagem Adalia, em “Gênesis”, superprodução bíblica da Record e grande aposta para 2021, enquanto expande sua Cia de Dança em sociedade com sua mãe.

“Acho que ser multitarefas sempre foi uma das minhas maiores características. É um malabarismo, mas dá certo. A companhia entrou no meio de uma carreira de cinema e novelas porque não é a todo momento que estamos inseridos em um projeto, então é o que mantém a minha arte viva. Tudo é movido por muita paixão. E Adalia tem essa mesma energia, muito agitada e sorridente”, revela a atriz sobre suas semelhanças com a nova personagem.

Após um teste em 2019, a grande notícia: Cássia viveria Adalia em “Gênesis”. “Lendo o roteiro, fiquei muito feliz porque é sensacional”, conta animada. Sobre a personagem, Sanches afirma: “Enérgica, sorridente, sincera, linguaruda e apaixonante”. A personagem formará par romântico com Naor, interpretado por Daniel Blanco.

A atriz destaca que a novela exigiu uma preparação bem específica. “Por mais que a personagem seja moderninha comparada aos demais, ainda não tem nada a ver com o que vivemos hoje”, afirma. Aulas de história, cultura, geografia e moral e hábitos da época foram essenciais.

DE TUDO UM POUCO

Dotada de mil e uma habilidades, o currículo da artista é diversificado. Na TV, Adalia é a terceira personagem bíblica de Cássia. A atriz viveu Salomé em “Milagres de Jesus”, da mesma emissora, e Najara em “A Terra Prometida”. Além das superproduções bíblicas da Record, Cássia Sanches esteve em “I Love Paraisópolis”, da Rede Globo, onde interpretou Isamara, contracenando com Françoise Fourton e Bruna Marquezine.

Fora da TV, dirigiu os clipes musicais “Segredo”, de Fábio Coco e “Aprendiz”, de Nanda Garcia e passou 4 anos em turnê como artista circense com o Grupo Tholl, conhecido como o Cirque du Soleil Brasileiro.

Em 2020, devido ao cenário de pandemia, Sanches optou por não fazer a tradicional apresentação de fim de ano da Cia de Dança e no lugar, produziu o filme “Elas por Elas”, roteirizado e dirigido por ela. “O filme conta a história de diversas mulheres pioneiras no mundo de direitos que não tínhamos e hoje temos. Foi o meu primeiro projeto dirigindo um filme tão grande. Sucesso total”.

EVOLUIR SEMPRE

Inspirada por desafios, os planos para o futuro de Cássia são sempre evoluir na arte. “Estou em processo constante de amadurecimento, não sei se isso vai longe, mas a minha carreira está consolidada dentro de mim”, afirma. “A arte são todas as portas que eu já abri e sigo abrindo”, e diz que seu principal objetivo é levá-la ao maior número de pessoas, fazer com que a arte seja mais presente na vida de outros.