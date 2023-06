Caso Rust: armeira é acusada de transferir drogas no dia dos disparos que mataram diretora

De acordo com o The New York Times, Hannah Gutierrez-Reed, armeira do filme Rust, está sendo acusada de “transferir entorpecentes para outra pessoa com a intenção de impedir a apreensão, processo ou condenação de si mesma” no dia da morte da Halyna Hutchins. A diretora de fotografia morreu após o ator Alec Baldwin disparar acidentalmente em outubro de 2021 uma arma de fogo na direção da equipe. Hannah era responsável pelo revólver utilizado nas filmagens.

Citando declaração da advogada de Hannah, a reportagem do jornal americano diz que a armeira, que responde por homicídio culposo, pretendia se declarar inocente tanto da adulteração das evidências quanto das acusações por ser responsável pela morte da colega de trabalho.

Os promotores não indicaram qual tipo de narcótico Hannah supostamente teria com ela, mas ainda neste mês, a Promotoria também acusou Hannah Gutierrez-Reed de beber e fumar maconha durante as gravações do longa. E completam ressaltando que ela tem um histórico de conduta imprudente, argumentando que seria do interesse público que ela “finalmente fosse responsabilizada”.

Jason Bowles, advogado de armeira, diz que a Promotoria lidou mal com o caso. “O caso é tão fraco que agora eles optaram por recorrer a alegações de assassinato de caráter sobre Hannah”, disse à Associated Press. “A Promotoria abandonou a ideia de fazer justiça e chegar à verdade, aparentemente.”